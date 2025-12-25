Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

La Ciudad

Peligro en La Plata: un grupo de chicos tiró pirotecnia y se incendió parte de una casa 

25 de Diciembre de 2025 | 13:37

Escuchar esta nota

Un grave episodio generó alarma e indignación en la localidad de Gonnet, en la zona norte de La Plata, cuando un grupo de chicos que circulaba por la vía pública arrojó pirotecnia y provocó un incendio en el frente de una vivienda.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en la esquina de calles 485 y 26, donde la pirotecnia encendida alcanzó el ligustro del frente de la propiedad, que rápidamente comenzó a arder. Las llamas se expandieron con rapidez y pusieron en serio riesgo a la vivienda y a sus ocupantes.

Según relató el dueño de la casa afectada en exclusiva a EL DIA, la situación estuvo a punto de terminar en tragedia: En la noche de ayer, en Gonnet, un grupo de chicos pasó caminando por la esquina de mi casa tirando pirotecnia y prendieron fuego todo el frente de mi propiedad. Si no hubiese sido por mis vecinos, era una tragedia”, expresó.

Fueron justamente los vecinos quienes lograron controlar el fuego en los primeros minutos, evitando que las llamas avanzaran hacia el interior de la casa. Aun así, el frente de la vivienda sufrió daños visibles producto del incendio.

El propietario aseguró además que cuenta con fotos de la casa en llamas y un video en el que se ve con claridad a las personas que habrían provocado el incendio, material que podría ser clave para identificar a los responsables.“Quiero dar con la gente que hizo esto”, señaló, al tiempo que pidió difusión del caso para que el hecho no quede impune.

El episodio reaviva la preocupación por el uso irresponsable de pirotecnia, especialmente durante las celebraciones nocturnas, y los peligros que esto implica no solo para quienes la manipulan, sino también para terceros, viviendas y el entorno.

Por último, según se supo, no se reportaron personas heridas, aunque el susto fue enorme y los daños materiales aún están siendo evaluados.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

