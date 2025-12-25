Incendio forestal durante la madrugada de Navidad generó alarma en La Plata

Un incendio forestal de importantes dimensiones encendió las alarmas durante la madrugada de Navidad en la zona oeste de La Plata, cuando las llamas avanzaron sobre un descampado y amenazaron viviendas cercanas, generando preocupación entre los vecinos del lugar.

El siniestro se registró en calle 432 bis entre 223 y 224, donde una dotación de Bomberos Voluntarios de El Peligro, a cargo del Ayudante de Primera Ibáñez, acudió tras recibir un llamado de emergencia.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con un incendio descontrolado de pasturas bajas que avanzaba rápidamente debido a las condiciones del terreno. Ante el riesgo de propagación hacia las casas linderas, la dotación trabajó inicialmente en el corte del frente de fuego, priorizando la protección de las viviendas.

Según informaron desde el cuartel, el incendio fue finalmente controlado y extinguido con éxito, mediante el uso de mochilas forestales y una línea de 25, evitando que el fuego cause daños materiales o personas afectadas.

El resplandor de las llamas y la densa columna de humo fueron visibles a varios metros de distancia, lo que provocó temor entre los vecinos, muchos de los cuales salieron de sus casas ante el avance del fuego en plena noche navideña.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni evacuados. Desde los bomberos reiteraron la importancia de extremar los cuidados, especialmente en zonas de pastizales, para evitar este tipo de incendios que pueden desatarse y propagarse rápidamente.