Nacho Miramón se entrena en La Plata a la espera de novedades de su futuro

VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa
Luego de sus vacaciones, Ignacio Miramón sostuvo una rutina de entrenamiento en La Plata, a la espera de que se resuelva su futuro deportivo. El mediocampista surgido en Gimnasia pasó la Nochebuena en la Ciudad junto a su familia, pero previamente realizó trabajos de alta intensidad y ejercicios específicos, con el objetivo de llegar en plenitud física ante cualquier escenario que se presente en el corto plazo.
En el Lobo siguen con atención cada avance de la negociación y valoran la predisposición del jugador para sostener el ritmo de trabajo, aun sin una definición cerrada. Para el cuerpo técnico la llegada del mediocampista sería clave y a su vez consideran importante que el futbolista pueda llegar con ritmo y continuidad a una pretemporada.
Ayer, el presidente mens sana Carlos Anacleto, expresó: “Hablé con Milton (Casco) y él también tiene una oferta del exterior, y va a definir que va a hacer. Hablé con Miramón y creo que está hecho en un 50% o 60%. Vamos a seguir de cerca su situación”.
En relación al armado del plantel, Anacleto remarcó una política clara de incorporaciones medidas y una fuerte apuesta a las divisiones formativas. “Vamos a traer poco, pero bueno. Gimnasia tiene buenas juveniles y vamos a apostar a eso. Gimnasia no va a regalar su patrimonio y va a vender bien a sus juveniles".
Mientras tanto, Miramón entrena con profesionalismo y foco competitivo, a la espera de una decisión que marque su próximo paso. En Gimnasia, la expectativa se mantiene y el seguimiento es permanente, con la intención de contar con certezas en los próximos días.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
