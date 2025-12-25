¿Quién era el hombre asesinado por su vecino tras una discusión por pirotecnia en La Plata?
¿Quién era el hombre asesinado por su vecino tras una discusión por pirotecnia en La Plata?
En La Plata, al menos cinco heridos por los festejos navideños: destacan "más conciencia" en torno a la pirotecnia
VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad
Emotiva misa de Nochebuena en La Plata: el arzobispo Carrara recordó al Papa Francisco
Afiches con denuncias contra la constructora ABES se multiplican en obras de La Plata
Peligro en La Plata: un grupo de chicos tiró pirotecnia y se incendió parte de una casa
El oficialismo apunta a aprobar este viernes el Presupuesto 2026 y necesita de otros bloques
Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 25 de diciembre
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Incendio forestal durante la madrugada de Navidad generó alarma en La Plata
FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro
Navidad con pocos micros en la calle y la bronca de los usuarios por la baja frecuencia
Navidad sangrienta en La Plata: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia
Declaran el estado de emergencia en el sur de California por las tormentas
Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas
De Milei a Kicillof: el saludo de los políticos por la Navidad
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
En su mensaje de Navidad, el Papa León XIV repudió las guerras en el mundo y rezó por "las heridas abiertas"
Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras
VTV en La Plata: desde cuándo rige el aumento para hacer el trámite, que pasa a costar casi $100.000
Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
¿“Grinch” al volante? Derribó un árbol de Navidad gigante con su auto y se volvió viral
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Un policía de civil mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Quilmes
La Navidad de Wanda Nara, con sabor amargo y lejos de sus hijas por la visita de Mauro Icardi
Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató
Nasry Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras: el mensaje de Milei
VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Alicia, una vecina de Villa Elvira, denunció que durante la madrugada de este jueves se vio imposibilitada de trasladarse por La Plata debido a la escasa, y por momentos nula, frecuencia de los micros de la Línea Este.
La mujer relató que, alrededor de las 4:00, intentó abordar una unidad -como lo hace habitualmente- en la esquina de 1 y 72, del lado de Villa Elvira. Sin embargo, tras aguardar casi hasta las 6:00, no pasó ningún coche. "Estuve más de una hora y media esperando el colectivo y nunca llegó", enfatizó con indignación.
El malestar de la vecina fue en aumento cuando, al intentar buscar una alternativa, buscó tomarse un micro de las líneas 202 o 275. "Pero tampoco pasaron, así que me tuve que volver a mi casa con mucha frustración y fastidio", explicó.
"Sinceramente, es pésimo el servicio de micros que se brinda en la ciudad", lamentó Alicia, reflejando el sentimiento de muchos usuarios que se vieron afectados por la falta de transporte público durante el feriado navideño.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí