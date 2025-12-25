Navidad con pocos micros en la calle y la bronca de los usuarios por la baja frecuencia

Alicia, una vecina de Villa Elvira, denunció que durante la madrugada de este jueves se vio imposibilitada de trasladarse por La Plata debido a la escasa, y por momentos nula, frecuencia de los micros de la Línea Este.

La mujer relató que, alrededor de las 4:00, intentó abordar una unidad -como lo hace habitualmente- en la esquina de 1 y 72, del lado de Villa Elvira. Sin embargo, tras aguardar casi hasta las 6:00, no pasó ningún coche. "Estuve más de una hora y media esperando el colectivo y nunca llegó", enfatizó con indignación.

El malestar de la vecina fue en aumento cuando, al intentar buscar una alternativa, buscó tomarse un micro de las líneas 202 o 275. "Pero tampoco pasaron, así que me tuve que volver a mi casa con mucha frustración y fastidio", explicó.

"Sinceramente, es pésimo el servicio de micros que se brinda en la ciudad", lamentó Alicia, reflejando el sentimiento de muchos usuarios que se vieron afectados por la falta de transporte público durante el feriado navideño.