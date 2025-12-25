"Brindó llorando": la primera Navidad de Morena Rial en la cárcel de Magdalena y lejos de sus hijos

Morena Rial pasó su primera Navidad en la cárcel de Magdalena y la noche estuvo muy lejos de ser buena. Entre lágrimas e invadida por la tristeza, atravesó la jornada festiva lejos de sus hijos.

Según confirmó el periodista Fede Flowers, fuentes “muy cercanas” a la hija de Jorge Rial revelaron que “anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena”, por desobedecer los requisitos para mantener la prisión domiciliaria en la causa por robo.

Destacaron, además, que la influencer no quiso salir de la celda, a tal punto que “una compañera” la pudo convencer minutos antes de las 00 hs. Es que, en su situación judicial, lejos de su familia y de sus hijos, esta Navidad no trajo alegría y felicidad.

“Cenaron sandwiches de miga y carne al horno con ensalada”, mencionaron fuentes cercanas a More Rial. Sin embargo, nada pudo opacar la angustia: “Estaba muy deprimida, brindó entre llantos y se fue a dormir”.