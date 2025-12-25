Ramos Mejía: una nena de 12 años en grave estado por el impacto de una bala perdida

Una niña de 12 años permanece internada en estado grave luego de resultar herida por el impacto de una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales y familiares de la víctima.

El hecho se produjo poco después de la medianoche del 25 de diciembre , cuando la menor se encontraba con su familia, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero , realizando celebraciones típicas de Nochebuena. Según el relato de su tía, la niña cayó al suelo tras un fuerte dolor en la cabeza y dijo que “ le quemaba la cabeza ” antes de desvanecerse, en medio de la confusión provocada por los ruidos de la celebración.

La familia inicialmente trasladó a la menor al Hospital San Juan de Dios debido a las graves lesiones en la nuca, pero por la complejidad del cuadro fue derivada al Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva con un proyectil alojado en la zona del cráneo. Hasta el momento no se había logrado extraer el proyectil, lo que complica el tratamiento médico.

Los familiares indicaron que la lesión se dio en medio de los festejos y que no hubo un disparo dirigido hacia la niña , lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una bala que cayó al aire y alcanzó a la menor mientras estaba junto a un grupo de primos celebrando la Navidad.

Las autoridades policiales intervinientes, en un primer momento la comisaría 5.ª de Ramos Mejía y luego la UFI N° 3 del Departamento Judicial Morón, trabajan para determinar el origen del disparo y esclarecer cómo ocurrió el hecho. Según los investigadores, la hipótesis más firme es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos navideños, aunque aún restan medidas probatorias para confirmar la mecánica exacta.

Familiares y vecinos expresaron su consternación por la situación y reclamaron mayor presencia policial y controles durante las festividades, ante la circulación de armas y posibles disparos al aire durante las celebraciones.