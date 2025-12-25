VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa
VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa
El centro de La Plata, colmado de basura y cestos repletos: cuándo vuelve la recolección tras el feriado por Navidad
Presupuesto 2026: el Gobierno busca sancionar el proyecto en el Senado y negocia por un artículo clave
Navidad sangrienta en La Plata: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia
Cómo siguen los cinco heridos en La Plata por los festejos navideños
VIDEO. Nacho Miramón se entrena en La Plata a la espera de novedades de su futuro
La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro
"Brindó llorando": la primera Navidad de More Rial en la cárcel de Magdalena y lejos de sus hijos
La familia de Christian Petersen reveló detalles sobre su estado de salud: "Franca mejoría"
VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad
Afiches con denuncias contra la constructora ABES se multiplican en obras de La Plata
Ramos Mejía: una nena de 12 años en grave estado por el impacto de una bala perdida
Emotiva misa de Nochebuena en La Plata: el arzobispo Carrara recordó al Papa Francisco
Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 25 de diciembre
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Incendio forestal durante la madrugada de Navidad generó alarma en La Plata
FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro
Navidad con pocos micros en la calle y la bronca de los usuarios por la baja frecuencia
Declaran el estado de emergencia en el sur de California por las tormentas
Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas
De Milei a Kicillof: el saludo de los políticos por la Navidad
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
En su mensaje de Navidad, el Papa León XIV repudió las guerras en el mundo y rezó por "las heridas abiertas"
Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras
VTV en La Plata: desde cuándo rige el aumento para hacer el trámite, que pasa a costar casi $100.000
Tolosa vuelve a latir al ritmo del candombe con su tradicional llamada colectiva de Navidad
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
¿“Grinch” al volante? Derribó un árbol de Navidad gigante con su auto y se volvió viral
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una niña de 12 años permanece internada en estado grave luego de resultar herida por el impacto de una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales y familiares de la víctima.
La familia inicialmente trasladó a la menor al Hospital San Juan de Dios debido a las graves lesiones en la nuca, pero por la complejidad del cuadro fue derivada al Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva con un proyectil alojado en la zona del cráneo. Hasta el momento no se había logrado extraer el proyectil, lo que complica el tratamiento médico.
Las autoridades policiales intervinientes, en un primer momento la comisaría 5.ª de Ramos Mejía y luego la UFI N° 3 del Departamento Judicial Morón, trabajan para determinar el origen del disparo y esclarecer cómo ocurrió el hecho. Según los investigadores, la hipótesis más firme es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos navideños, aunque aún restan medidas probatorias para confirmar la mecánica exacta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí