Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Policiales

Incendios forestales encendieron las alarmas en dos barrios La Plata

Incendios forestales encendieron las alarmas en dos barrios La Plata
25 de Diciembre de 2025 | 19:54

Escuchar esta nota

Dos incendios forestales generaron alarma en dos barrios de La Plata durante este jueves de Navidad. Uno de ellos fue en la zona de Villa Elvira y el otro fue en el otro extremo de la ciudad, por Arturo Seguí.

Por los dos hechos, no hubo que lamentar heridos. En el caso de Villa Elvira, el incendio se dio en un campo que abarca varias cuadras, entre 86 y 90 y desde 10 a 11 bis, donde hay cúmulos de basura y pastizales, generando preocupación entre los vecinos.

En Arturo Seguí, sobre 432 bis y 224, bomberos voluntarios de El Peligro asistieron a un llamado de emergencia por temor a que el fuego alcanzara las viviendas de la zona. 

Este fue el más grave de los incendios, dado que por las condiciones del terreno donde se desarrolló, con pasto seco, el fuego avanzó rápidamente hacia las casas de los vecinos. 

Al cabo de unas horas, y tras requerir la utilización de mochilas forestales, las llamas se disiparon y la tranquilidad volvió al barrio para continuar con la Navidad, ya sin alarmas ni preocupaciones. El olor provocado por el humo continúa en el aire.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas

Afiches con denuncias contra la constructora ABES se multiplican en obras de La Plata

Horror en Villa Elvira: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad

La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro

Crimen en La Plata tras una discusión por pirotecnia: cómo comenzó y qué se sabe hasta ahora

Cómo siguen los cinco heridos en La Plata por los festejos navideños

VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa

VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad
Últimas noticias de Policiales

Un hombre detenido en La Plata acusado de abusar de una mujer

Horror en Villa Elvira: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad

Nena de 12 años pelea por su vida tras el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía: desgarradores relatos

Diciembre trágico en La Plata: diez muertes por accidentes de tránsito en lo que va del mes
Deportes
Lucas Alario, figura del Trofeo de Campeones, podría salir de Estudiantes en este mercado de pases
Lucas Licht se convirtió en el nuevo entrenador de Talleres de Remedio de Escalada
VIDEO. Nacho Miramón se entrena en La Plata a la espera de novedades de su futuro
La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro
Moretti denunció un "golpe de estado" en San Lorenzo y defendió su gestión: "Me tienen que dar una parte del estadio”
Información General
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Como en familia: las fotos de la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez
"Brindó llorando": la primera Navidad de More Rial en la cárcel de Magdalena y lejos de sus hijos
La familia de Christian Petersen reveló detalles sobre su estado de salud: "Franca mejoría"
La Navidad de Wanda Nara, con sabor amargo y lejos de sus hijas por la visita de Mauro Icardi
"Vino desmayado": el nuevo dueño de Telefe fue hospitalizado tras un ataque de avispas en Punta del Este
La Ciudad
Cómo siguen los cinco heridos en La Plata por los festejos navideños
VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa
El centro de La Plata, colmado de basura y cestos repletos: cuándo vuelve la recolección tras el feriado por Navidad
Navidad con pocos micros en la calle y la bronca de los usuarios por la baja frecuencia
VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla