Incendios forestales encendieron las alarmas en dos barrios La Plata

Dos incendios forestales generaron alarma en dos barrios de La Plata durante este jueves de Navidad. Uno de ellos fue en la zona de Villa Elvira y el otro fue en el otro extremo de la ciudad, por Arturo Seguí.

Por los dos hechos, no hubo que lamentar heridos. En el caso de Villa Elvira, el incendio se dio en un campo que abarca varias cuadras, entre 86 y 90 y desde 10 a 11 bis, donde hay cúmulos de basura y pastizales, generando preocupación entre los vecinos.

En Arturo Seguí, sobre 432 bis y 224, bomberos voluntarios de El Peligro asistieron a un llamado de emergencia por temor a que el fuego alcanzara las viviendas de la zona.

Este fue el más grave de los incendios, dado que por las condiciones del terreno donde se desarrolló, con pasto seco, el fuego avanzó rápidamente hacia las casas de los vecinos.

Al cabo de unas horas, y tras requerir la utilización de mochilas forestales, las llamas se disiparon y la tranquilidad volvió al barrio para continuar con la Navidad, ya sin alarmas ni preocupaciones. El olor provocado por el humo continúa en el aire.