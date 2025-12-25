Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

En todos los casos fueron consultas breves y los pacientes retornaron enseguida a sus hogares

En La Plata, al menos cinco heridos por los festejos navideños: destacan "más conciencia" en torno a la pirotecnia
25 de Diciembre de 2025

En un relevamiento realizado por eldia.com en las primeras horas de este jueves de Navidad, se informó por el momento que al menos cinco personas tuvieron que ser atendidas por accidentes domésticos durante los festejos de Nochebuena.

En el caso del Hospital San Juan De Dios, dos vecinos acudieron en el transcurso de la madrugada por lesiones a causa de la celebración de la llegada de la Navidad. Afortunadamente en estos casos los pacientes fueron atendidos por heridas a partir de la manipulación de "algún elemento cortante" y pudieron regresar pronto a sus casas sin mayores preocupaciones.

Otras tres personas fueron recibidas en el Hospital Rossi entre la medianoche y la madrugada en relación a accidentes domésticos. También en estos casos se trataron de personas que concurrieron "más que nada por consultas" a partir de inconvenientes de salud que sufrieron durante la celebración. 

Los vecinos fueron atendidos el personal médico de guardia y no tuvieron ninguna complicación de salud, por lo que retornaron enseguida a sus hogares.

En ambos centros médicos destacaron el descenso de accidentes por uso de pirotecnia y la manipulación de elementos que pueden provocar daño como las botellas de bebidas espumantes.

"Creo que a esta altura hay más conciencia respecto del uso de artefactos pirotécnicos. Afortunadamente era un hábito que con el correr de los años parece disiparse. Ya no hay los heridos que se registraban en otros años", subrayaron.

Por otra parte, este medio intentó corroborar posibles lesionadas en el sector oeste de la Ciudad. Sin embargo desde el Hospital "Dr. Alejandro Korn" de Melchor Romero, referente de la zona, se negaron a brindar información.

A cuidarse para el 31 y Año Nuevo

Las fiestas de fin de año son momentos de celebración, encuentros y brindis, pero también representan un período en el que se incrementan los accidentes domésticos y recreativos, especialmente aquellos que comprometen la salud visual.

En un informe del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) se recordó la importancia de adoptar medidas simples, pero fundamentales para proteger los ojos durante estas fechas.

El Dr. Nicolás Levaggi (M.N 138.098), jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, señaló: “El ojo es una estructura extremadamente sensible. Muchas de las lesiones que vemos en esta época podrían evitarse con información y prevención”.

En Argentina, el uso de pirotecnia disminuyó en los últimos años gracias a campañas de concientización y regulaciones, pero, aun así, sigue siendo una de las principales causas de lesiones oculares durante las Fiestas.

“El riesgo no desaparece por completo. Incluso la pirotecnia legal puede provocar traumatismos graves en los ojos”, advierte Levaggi. quien además es coordinador general de la Comisión de Ateneos del CAO, entidad que recomienda:

Utilizar solo pirotecnia autorizada
Evitar productos de fabricación casera o de origen desconocido.
Que el encendido esté siempre a cargo de un adulto responsable.
Mantener distancia de seguridad y usar protección ocular.
No reencender artefactos que fallaron ni acercarse de inmediato.

Corchazos: un peligro subestimado

Abrir botellas de bebidas espumantes es una escena habitual en los festejos, pero el corcho puede salir despedido a gran velocidad y causar lesiones severas en los ojos.

Según estudios publicados en The BMJ, la presión dentro de una botella de vino espumoso puede ser hasta tres veces mayor que la de un neumático de automóvil, lo que permite que el corcho alcance velocidades cercanas a los 80 km/h.

En ese contexto, el reflejo de parpadeo no alcanza a proteger el ojo. “Muchas personas no saben que el corcho puede dispararse solo, incluso al retirar el alambre metálico, por la presión interna acumulada”, señala Levaggi. Las recomendaciones son:

No apuntar la botella hacia la cara ni hacia otras personas.
Sujetar el corcho desde el primer momento.
Abrir la botella lentamente, orientándola hacia un lugar seguro.
Estudios internacionales muestran que hasta el 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas, lo que da cuenta de la gravedad potencial de estos accidentes.

Accidentes en el hogar y durante los festejos

Durante las reuniones familiares es común el uso de cuchillos, tijeras, juguetes o elementos que pueden generar traumatismos oculares, especialmente en contextos de distracción o poca iluminación. Desde el CAO aconsejan:

Supervisar a los niños cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan.
No usar herramientas improvisadas para abrir envases o regalos.
Asegurar buena iluminación al manipular objetos cortantes.

En tanto, ante cualquier golpe o accidente en el ojo, la conducta inmediata puede marcar la diferencia. “El error más frecuente es minimizar el daño o intentar resolverlo en casa”, advierte Levaggi y, frente a una lesión ocular, se recomienda:

No presionar ni frotar el ojo.
No intentar retirar objetos incrustados.
No aplicar gotas ni medicamentos sin indicación médica.
Cubrir suavemente el ojo, sin apretar.
Consultar de inmediato en una guardia oftalmológica.

 “La atención rápida es clave para evitar secuelas permanentes, incluida la pérdida de la visión”, subrayó el especialista, quien añadió: “Con pequeños gestos de prevención podemos evitar lesiones que cambian la vida de una persona para siempre”.

