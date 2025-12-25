Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro

La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro
25 de Diciembre de 2025 | 15:38

Juan Sebastián Verón junto a su esposa Valentina Martín y su hija Mila viajaron a Río de Janeiro para pasar Nochebuena y Navidad con la familia de David Trezeguet, íntimo amigo. Tras el doble campeonato, llegó el momento de los festejos en familia. 

Luego de lo que fue el turbulento diciembre, que incluyó desacuerdos públicos contra la AFA, la final del Torneo Clausura y la conquista del Trofeo de Campeones, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores disfrutan su merecido descanso. 

Desde Río de Janeiro, la familia Verón se alojó en un lujoso hotel, donde pasaron la Nochebuena con Trezeguet, el jugador franco argentino, y su pareja, Aldana Josephine, 

La familia entera posó con Papa Noel en el marco de una Navidad especial dado que es la primera de Mila Verón, quién nació el 29 de enero de este año. Así, la felicidad fue completa y resta aprovechar los días de playa que quedan por delante. 

 

Fútbol Infantil

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

