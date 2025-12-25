El centro de La Plata, colmado de basura y cestos repletos: cuándo vuelve la recolección tras el feriado por Navidad

En este jueves de Navidad, la Ciudad aprovechó el feriado y las calles del centro de La Plata están completamente vacías. Sin embargo, un detalle resalta entre el desértico paisaje platense: montañas de desperdicios desplegados por la vía pública.

Cómo pudo constatar Diario EL DIA, en el centro de La Plata y, sobre todo en calle 8, los cestos están colapsados. Sin espacios, vecinos y transeúntes comienzan a dejar sus residuos alrededor y comienza una montaña de basura que atrae plagas y roedores.

En este sentido, la Municipalidad confirmó cómo sería el funcionamiento de los servicios básicos, entre ellos la recolección para el 24 y 25 de diciembre.

La Comuna precisó que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche, por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura tanto el miércoles como el jueves. Los mismos volverán a la normalidad durante este viernes 26.