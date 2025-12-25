Navidad sangrienta en La Plata: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

Un violento episodio ocurrido durante esta madrugada de Navidad terminó con un hombre asesinado a balazos en el barrio Aeropuerto de La Plata y otro detenido por homicidio. El hecho se registró en un complejo de monoblocks ubicado en calle 609 entre 3 y 4 y generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima de 45 años, murió tras recibir disparos de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo. Su cuerpo fue hallado sobre el descanso de una escalera que conecta a los departamentos del primer piso.

Según el parte policial que accedió en exclusiva EL DIA, el conflicto se habría originado por ruidos molestos y el uso de pirotecnia por parte de los hijos de la víctima. De acuerdo a los testimonios recolectados, el agresor —un vecino del mismo monoblock— efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia el exterior, en dirección a las personas que se encontraban en el lugar.

En tanto, el presunto autor del homicidio fue identificado y tiene 68 años, quien reside en el mismo complejo habitacional. Al llegar los efectivos policiales, el hombre se encontraba dentro de su vivienda y fue reducido cuando apoyó el arma de fuego que tenía en su poder sobre una mesa. Inmediatamente quedó aprehendido.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre .40, que habría sido utilizada en el ataque, además de una escopeta calibre 20, municiones de distintos tipos, una funda de pistola y otras armas largas que fueron entregadas por familiares del imputado.

Tras el crimen, y en medio de la tensión generada en el lugar, vecinos incendiaron el automóvil del acusado, un vehículo marca Peugeot modelo 504, en represalia por lo ocurrido. El área fue rápidamente preservada para la realización de las pericias correspondientes.

En el lugar, trabajaron efectivos del Destacamento Policial Aeropuerto, peritos de la Policía Bonaerense, el Gabinete de Homicidios de la DDI y una guardia de Infantería para evitar nuevos incidentes. Interviene la UFI N° 6, a cargo del fiscal en turno Dr. Juan Barraza, junto al Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 4.

La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio ocurrido en una Navidad marcada por la violencia en La Plata.