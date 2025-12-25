Afiches con denuncias contra una constructora se multiplican en obras de La Plata

Una serie de afiches con fuertes denuncias apareció en las últimas horas en al menos seis edificios en obra de la ciudad de La Plata, generando preocupación entre vecinos y compradores. Los carteles, colocados en frentes de construcciones en distintos puntos del casco urbano, advierten sobre una presunta estafa vinculada a una empresa constructora, cuyo nombre figura tachado en la imagen difundida.

Según se detalla en el contenido del afiche que accedió EL DIA, la firma denunciada habría vendido departamentos en pozo correspondientes a 11 edificios diferentes, pero posteriormente discontinuó las obras, dejando inconclusos los proyectos y sin respuestas a quienes invirtieron sus ahorros en las unidades.

Los compradores aseguran que, tras la paralización de los trabajos, realizaron presentaciones formales y reclamos, sin obtener hasta el momento ningún tipo de respuesta por parte de la empresa. En el mensaje también se alerta a potenciales interesados para que no sean engañados y se convoca a otros damnificados a contactarse entre sí.

La aparición de estos afiches expuso públicamente un conflicto que, según relatan los denunciantes, lleva meses sin resolverse, y que afecta a decenas de familias que aguardaban la finalización de sus viviendas. Mientras tanto, las obras permanecen detenidas y los edificios muestran un visible estado de abandono.

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte de la empresa señalada, cuyo nombre fue deliberadamente ocultado en la imagen para resguardar el proceso legal en curso. El caso vuelve a poner en foco la problemática de las construcciones frenadas y las operaciones inmobiliarias irregulares en la capital bonaerense, una situación que se repite en distintos barrios de la ciudad.