Lucas Alario, figura del Trofeo de Campeones, podría salir de Estudiantes en este mercado de pases

Lucas Alario resultó determinante en la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones. Con dos goles en la final ante Platense, el delantero abrió el camino al título y reforzó su consideración dentro del plantel, a pesar de que aún tiene un año de contrato por delante. De todos modos, su continuidad no aparece asegurada y el mercado de pases podría marcar un punto de inflexión.

La consagración en San Nicolás le permitió cerrar el año con otra imagen, luego de una temporada compleja desde lo futbolístico. En todo 2025, el atacante convirtió apenas tres goles y fue uno de los jugadores más cuestionados por su rendimiento. Incluso, durante el Clausura perdió protagonismo y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

En ese contexto, en su momento se evaluó la posibilidad de una salida anticipada. Sin embargo, la actuación decisiva en la final cambió el escenario. En el club consideran que puede cumplir su contrato y transformarse en una alternativa válida en el ataque, especialmente ante el exigente calendario que afrontará el equipo en 2026, con varias competencias en el horizonte.

Aun así, el propio futbolista analiza su futuro con cautela. La intención de sumar mayor continuidad podría empujarlo a evaluar propuestas, tanto del exterior como del fútbol argentino. Continuar en Estudiantes es una opción concreta, pero no la única sobre la mesa.

Durante la temporada, Alario disputó 29 partidos y anotó tres tantos. Antes del doblete frente a Platense, solo había marcado ante Banfield, de penal, y arrastraba una sequía goleadora de más de diez meses.

Si finalmente el delantero decide emigrar, la dirigencia buscará una alternativa en el mercado de pases, más allá de que Guido Carrillo mantenga su lugar como titular indiscutido en el ataque.

El panorama ofensivo no se limita únicamente a la situación de Alario. Otros nombres del plantel también despertaron interés desde el exterior y podrían recibir ofertas en los próximos días. Entre ellos aparecen Edwuin Cetré y Tiago Palacios, piezas importantes en la estructura del equipo y protagonistas de una temporada destacada.