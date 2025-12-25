¿Quién era el hombre asesinado por su vecino tras una discusión por pirotecnia en La Plata?

La Navidad terminó en tragedia en el barrio Aeropuerto de La Plata. La víctima fatal fue Daniel Néstor Rubén Ramírez, un hombre de 45 años, vecino del complejo de monoblocks ubicado en calle 609 entre 3 y 4, donde ocurrió el violento episodio que conmocionó a toda la zona.

Ramírez vivía en la planta baja del edificio y era conocido por varios vecinos del lugar. Según relataron testigos, durante la noche del 24 de diciembre se había generado un conflicto con un vecino del primer piso a raíz de la pirotecnia que estaban utilizando los hijos de la víctima, una situación que ya había provocado discusiones previas durante la tarde.

De acuerdo al parte policial que accedió EL DIA, el desenlace fue fatal: Juan Carlos Magen, de 68 años, tomó un arma de fuego y disparó desde la ventana de su departamento hacia el exterior, impactando a Ramírez con al menos dos disparos, uno en el cuello y otro en el hombro izquierdo. El hombre murió en el lugar, sobre el descanso de una escalera del monoblock, pese a la rápida intervención policial.

Tras los disparos, el agresor fue reducido y aprehendido en el interior de su vivienda, donde se incautó una pistola Bersa Thunder calibre .40, además de una escopeta calibre 20, municiones de distintos tipos y otras armas que fueron entregadas por familiares del imputado.

El brutal crimen generó una fuerte reacción en el barrio. En medio de la conmoción y la bronca, vecinos incendiaron el auto del acusado, un Peugeot 504, que quedó completamente destruido.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó en manos de la UFI N° 6, con intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. El fiscal de turno, Juan Barraza, se hizo presente en el lugar junto a personal pericial.

Cabe destacar que EL DÍA fue el primer medio de la región en dar a conocer el hecho, que luego tuvo repercusión a nivel local, provincial y nacional por la gravedad del episodio y el contexto en el que ocurrió.

Mientras avanza la investigación judicial, el barrio Aeropuerto sigue marcado por una Navidad que terminó de la peor manera: con una vida perdida tras una discusión vecinal que escaló hasta un desenlace irreversible.