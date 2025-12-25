VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad

Los platenses se tomaron en serio el feriado de Navidad. Este jueves, con la mañana ya avanzada, las calles de la ciudad lucían absolutamente desiertas en una jornada con algunos grados menos que ayer, ideal para el descanso tras los festejos de Nochebuena.

A poco de las 11:00, el termómetro en La Plata marcaba una temperatura casi ideal de 24°C, lo que representaba un alivio frente a los más de 30 grados registrados el miércoles a esa misma hora. Más allá de la tregua de la ola de calor —que amenaza con volver con fuerza en los próximos días—, el clima en la capital bonaerense era inmejorable.

Sin embargo, este factor favorable no alteró los planes de descanso de los vecinos. Tal es así que, en zonas habitualmente transitadas como Diagonal 80 o Avenida 7, "no volaba una mosca". Un panorama aún más desolado presentaban calles internas como 5, 6, 8, 47 y la Diagonal 77.

En ese sentido, las arterias de la ciudad estaban lejos de presentar el bullicio habitual, marcado por el permanente flujo vehicular, la actividad comercial y el incesante movimiento de transeúntes con sus obligaciones cotidianas.

Para hoy se espera una temperatura máxima de 28°C. Seguramente, con el correr de las horas y una vez entrada la tarde, los platenses comenzarán a asomarse a veredas y plazas para disfrutar de lo que queda del día libre.

