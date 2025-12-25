Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, fue proclamado presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un ínfimo margen de diferencia con su mayor rival y denuncias de fraude.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la candidata de la izquierda Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió en la red social X el mandatario electo, quien asumirá el 27 de enero. "Es tiempo de reconciliación, de unidad (...). Les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación", indicó luego en un video.

Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha. Nasralla exigía un amplio recuento de votos y no reconoce la victoria de su contrincante.

Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en la Región. "Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración", señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

Es la "derrota contundente del narcosocialismo", indicó en la misma red el presidente argentino Javier Milei.