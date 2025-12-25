Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

El Mundo

FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro

FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro
25 de Diciembre de 2025 | 08:20

Escuchar esta nota

El mundo celebra este 25 de diciembre de 2025 una festividad marcada por profundos contrastes, donde la tradición y la esperanza intentan sobreponerse a las cicatrices del conflicto y los desastres naturales. Desde las gélidas aguas de Europa hasta los desiertos de Oriente Medio, la Navidad ha recuperado un vigor que en muchas regiones se siente como un renacimiento necesario tras años de incertidumbre.

En el corazón de la espiritualidad cristiana, la llegada de la Navidad a Tierra Santa ha estado cargada de un simbolismo histórico. En Nazaret, el cuadragésimo desfile anual llenó las calles de música y color mientras un hombre vestido de Papá Noel encabezaba la procesión hacia la Basílica de la Anunciación. Este clima de devoción se extendió hasta Belén, donde peregrinos, turistas y palestinos se congregaron para recibir al clero y celebrar la misa de Navidad. Para la región, esta representa la primera festividad con un carácter verdaderamente festivo en más de dos años, intentando sanar las heridas tras la guerra de Gaza que se desató tras los ataques de Hamás, devolviendo a los lugares sagrados de Cristo un aire de paz que había estado ausente.

Esa misma búsqueda de alivio se sintió en el continente americano. En California, las comunidades de Pasadena y Altadena recibieron la visita de Santa Claus, quien mantiene una tradición ininterrumpida desde 1934, entregando juguetes a niños en zonas que hoy se recuperan de incendios forestales históricamente devastadores. Mientras tanto, en Nueva York, la jornada financiera en la Bolsa de Valores cerró de forma anticipada en Nochebuena, permitiendo que el espíritu festivo se trasladara de los parqués a la Catedral de San Patricio y a las avenidas de la Gran Manzana.

En Europa, las tradiciones alemanas mostraron su faceta más pintoresca y masiva. En Berlín, los miembros del club de natación invernal Seehunde Berlin desafiaron el frío extremo del lago Oranke sumergiéndose con gorros navideños, mientras que en Frankfurt, miles de personas se reunieron en la histórica plaza Roemerberg para asistir al tradicional repique de campanas, un rito sonoro que marca oficialmente el inicio de la fiesta. Por su parte, en el Líbano, el centro de Beirut se iluminó con decoraciones que ofrecieron un respiro visual a sus ciudadanos.

Finalmente, Asia y Oceanía completaron el mosaico global. En Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, la Iglesia de la Sagrada Familia se llenó de personas tomándose fotografías con niños disfrazados de Papá Noel, reflejando una convivencia pacífica. En Yakarta, miles de fieles iluminaron el estadio Indonesia Arena con velas eléctricas durante un multitudinario servicio de Nochebuena, y en Pekín, el ambiente festivo se apoderó de los hoteles con decoraciones modernas. Al otro lado del mundo, en Australia, la playa de Bondi en Sídney se llenó de bañistas que, bajo un sol radiante, demostraron que la Navidad es capaz de adaptarse a cualquier clima y circunstancia, uniendo al mundo en un mismo calendario de celebración.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas

Afiches con denuncias contra una constructora se multiplican en obras de La Plata

Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa

Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató

Emotiva misa de Nochebuena en La Plata: el arzobispo Carrara recordó al Papa Francisco

En su mensaje de Navidad, el Papa León XIV repudió las guerras en el mundo y rezó por "las heridas abiertas"

Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras

En La Plata, al menos cinco heridos por los festejos navideños: destacan "más conciencia" en torno a la pirotecnia

Últimas noticias de El Mundo

Otra explosión en Moscú causa 3 muertos

En su mensaje de Navidad, el Papa León XIV repudió las guerras en el mundo y rezó por "las heridas abiertas"

Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras

Nasry Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras: el mensaje de Milei
Información General
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Deportes
Moretti denunció un "golpe de estado" en San Lorenzo y defendió su gestión: "Me tienen que dar una parte del estadio”
El mensaje de Verón a los hinchas de Estudiantes para cerrar el año: “El 2026 tiene que ser mejor”
"Para mí fue una falta de respeto": la crítica del presidente de Vélez a Estudiantes tras la polémica del pasillo
Anacleto y el mercado de pases de Gimnasia: "Hablé con Miramón y está hecho en un 50 o 60%"
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Policiales
Femicidio en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató
Un policía de civil mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Quilmes
VIDEO. A plena luz del día y en 15 segundos: así robaron una moto a metros de Plaza Italia y se escaparon
Un nuevo accidente en la Ruta 36 dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla