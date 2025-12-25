FOTOS.- Así el mundo celebra la Navidad: entre la resiliencia, la fe y el reencuentro

En La Plata, al menos cinco heridos por los festejos navideños: destacan "más conciencia" en torno a la pirotecnia
El mundo celebra este 25 de diciembre de 2025 una festividad marcada por profundos contrastes, donde la tradición y la esperanza intentan sobreponerse a las cicatrices del conflicto y los desastres naturales. Desde las gélidas aguas de Europa hasta los desiertos de Oriente Medio, la Navidad ha recuperado un vigor que en muchas regiones se siente como un renacimiento necesario tras años de incertidumbre.
En el corazón de la espiritualidad cristiana, la llegada de la Navidad a Tierra Santa ha estado cargada de un simbolismo histórico. En Nazaret, el cuadragésimo desfile anual llenó las calles de música y color mientras un hombre vestido de Papá Noel encabezaba la procesión hacia la Basílica de la Anunciación. Este clima de devoción se extendió hasta Belén, donde peregrinos, turistas y palestinos se congregaron para recibir al clero y celebrar la misa de Navidad. Para la región, esta representa la primera festividad con un carácter verdaderamente festivo en más de dos años, intentando sanar las heridas tras la guerra de Gaza que se desató tras los ataques de Hamás, devolviendo a los lugares sagrados de Cristo un aire de paz que había estado ausente.
Esa misma búsqueda de alivio se sintió en el continente americano. En California, las comunidades de Pasadena y Altadena recibieron la visita de Santa Claus, quien mantiene una tradición ininterrumpida desde 1934, entregando juguetes a niños en zonas que hoy se recuperan de incendios forestales históricamente devastadores. Mientras tanto, en Nueva York, la jornada financiera en la Bolsa de Valores cerró de forma anticipada en Nochebuena, permitiendo que el espíritu festivo se trasladara de los parqués a la Catedral de San Patricio y a las avenidas de la Gran Manzana.
En Europa, las tradiciones alemanas mostraron su faceta más pintoresca y masiva. En Berlín, los miembros del club de natación invernal Seehunde Berlin desafiaron el frío extremo del lago Oranke sumergiéndose con gorros navideños, mientras que en Frankfurt, miles de personas se reunieron en la histórica plaza Roemerberg para asistir al tradicional repique de campanas, un rito sonoro que marca oficialmente el inicio de la fiesta. Por su parte, en el Líbano, el centro de Beirut se iluminó con decoraciones que ofrecieron un respiro visual a sus ciudadanos.
Finalmente, Asia y Oceanía completaron el mosaico global. En Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, la Iglesia de la Sagrada Familia se llenó de personas tomándose fotografías con niños disfrazados de Papá Noel, reflejando una convivencia pacífica. En Yakarta, miles de fieles iluminaron el estadio Indonesia Arena con velas eléctricas durante un multitudinario servicio de Nochebuena, y en Pekín, el ambiente festivo se apoderó de los hoteles con decoraciones modernas. Al otro lado del mundo, en Australia, la playa de Bondi en Sídney se llenó de bañistas que, bajo un sol radiante, demostraron que la Navidad es capaz de adaptarse a cualquier clima y circunstancia, uniendo al mundo en un mismo calendario de celebración.
