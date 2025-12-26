Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana extralargos

Será para promover el turismo

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana extralargos
26 de Diciembre de 2025 | 07:13

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó las tres jornadas no laborables para 2026 los cuales están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes y la medida fue publicada este viernes en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

Con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, ya que, serán cuatro días consecutivos de descanso y se trata de una estrategia del Gobierno que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.

El feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia mientras que el lunes 7 de diciembre precede al 8 de diciembre cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El calendario de feriados 2026

Enero

* Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

* Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

* Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

* Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

* Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

* Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

* Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

*Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

* Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

* Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

* Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

* Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

* Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

* Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

* Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

* Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

* Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

* Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

