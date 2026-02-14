Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Tras conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo de una mujer en La Plata, la investigación avanzó y la Policía estableció que la joven fue atropellada y abandonada en la localidad de Villa Elvira. La Justicia ahora intenta identificar al conductor de la camioneta involucrada, a partir del análisis de imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, indicaron que la víctima fue identificada como Eugenia Carril, quien era intensamente buscada por su familia desde la noche anterior, luego de regresar de la facultad.

Un investigador explicó ante este medio que “en la imagen que aportó el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”.

En tanto, el hallazgo se produjo en la zona de 3 y 96, donde vecinos dieron aviso al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja. Efectivos de la comisaría jurisdiccional, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica acudieron al lugar y realizaron las primeras tareas para preservar la escena y recolectar pruebas. Se conoció que el cuerpo presenta golpes.

De acuerdo con la información recabada, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno de La Plata, mientras familiares de la víctima se acercaron al lugar del hallazgo y siguieron de cerca el operativo. Previamente habían impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición.