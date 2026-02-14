Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata

Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
La investigación por la muerte de la estudiante de 18 años hallada en Villa Elvira sumó en las últimas horas un elemento clave: aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento previo y posterior al atropello y la fuga del conductor que es intensamente buscado.
El caso se remonta al hallazgo del cuerpo de la joven en una zanja en la zona de 3 y 96, y desde entonces la Justicia intenta identificar al automovilista que la embistió y escapó sin asistirla.
Según informaron en exclusiva a EL DÍA, en una cámara privada vecinal ubicada sobre la calle 96 entre 2 y 3 se observa el paso de un vehículo oscuro, con vidrios polarizados y características compatibles con una Chevrolet Meriva, que circulaba a alta velocidad. En la secuencia se aprecia que el conductor esquiva y continúa su marcha sin detenerse, lo que reforzó la hipótesis de un atropello seguido de fuga.
De acuerdo con el registro fílmico y testimonios recabados en la zona, cerca de las 22:26 se ve a la joven caminando por calle 96 en dirección de 4 hacia 3. Minutos después, alrededor de las 22:27, aparece el vehículo que avanzaba por esa misma arteria desde 7 hacia 1. A la altura de la intersección con calle 3 se observa una maniobra brusca y luces de freno, instante en el que se presume ocurrió la colisión.
Tras el impacto, el automovilista siguió su recorrido y desapareció de la escena. En el lugar, peritos de Policía Científica levantaron restos plásticos que serían compatibles con el vehículo involucrado y que ahora serán sometidos a peritajes para intentar identificarlo.
La víctima había sido vista por última vez tras bajar de un colectivo y dirigirse a su casa, cuando se perdió todo contacto con su familia; horas después fue encontrada sin vida.
La causa quedó en manos de la fiscalía en turno, que analiza las imágenes y busca dar con el conductor responsable del hecho, mientras continúan las tareas investigativas y la toma de testimonios en el barrio.
