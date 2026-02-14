Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata

14 de Febrero de 2026 | 15:22

La investigación por la muerte de la estudiante de 18 años hallada en Villa Elvira sumó en las últimas horas un elemento clave: aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento previo y posterior al atropello y la fuga del conductor que es intensamente buscado.

El caso se remonta al hallazgo del cuerpo de la joven en una zanja en la zona de 3 y 96, y desde entonces la Justicia intenta identificar al automovilista que la embistió y escapó sin asistirla.

Según informaron en exclusiva a EL DÍA, en una cámara privada vecinal ubicada sobre la calle 96 entre 2 y 3 se observa el paso de un vehículo oscuro, con vidrios polarizados y características compatibles con una Chevrolet Meriva, que circulaba a alta velocidad. En la secuencia se aprecia que el conductor esquiva y continúa su marcha sin detenerse, lo que reforzó la hipótesis de un atropello seguido de fuga.

De acuerdo con el registro fílmico y testimonios recabados en la zona, cerca de las 22:26 se ve a la joven caminando por calle 96 en dirección de 4 hacia 3. Minutos después, alrededor de las 22:27, aparece el vehículo que avanzaba por esa misma arteria desde 7 hacia 1. A la altura de la intersección con calle 3 se observa una maniobra brusca y luces de freno, instante en el que se presume ocurrió la colisión.

Tras el impacto, el automovilista siguió su recorrido y desapareció de la escena. En el lugar, peritos de Policía Científica levantaron restos plásticos que serían compatibles con el vehículo involucrado y que ahora serán sometidos a peritajes para intentar identificarlo.

La víctima había sido vista por última vez tras bajar de un colectivo y dirigirse a su casa, cuando se perdió todo contacto con su familia; horas después fue encontrada sin vida.

La causa quedó en manos de la fiscalía en turno, que analiza las imágenes y busca dar con el conductor responsable del hecho, mientras continúan las tareas investigativas y la toma de testimonios en el barrio.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

