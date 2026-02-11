Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Barrio por barrio, los 23 festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves

En distintos barrios platenses se arman las celebraciones. El cronograma completo

Barrio por barrio, los 23 festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
11 de Febrero de 2026 | 13:20

Escuchar esta nota

A partir de este jueves y hasta el martes, La Plata se pone en modo Carnaval con las celebraciones previstas en distintos barrios platenses. Las jornadas contarán con comparsas, murgas, desfiles, música en vivo y actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Entre las distintas propuestas, los vecinos podrán disfrutar del ya histórico festejo en el barrio Meridiano V, uno de los carnavales más tradicionales y representativos de nuestra ciudad.  Además, habrá alternativas en localidades de la zona norte, sur y oeste del Partido. 

Según se informó, hubo más de 70 carnavales anotados en el Registro de Carnavales Barriales y se espera que los festejos convoquen a cerca de 35 mil personas, consolidando estas propuestas como espacios de encuentro, expresión cultural y participación comunitaria. 

Cabe destacar que estas actividades son iniciativas autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, que año a año sostienen esta tradición con identidad local. 

Día por día, el festejo de Carnaval en los barrios

Este es el cronograma de los festejos de carnaval en los barrios de La Plata:

JUEVES 12

La Comparsa Juventud Unida La Usina
32 e/ 131 y 137 - San Carlos -  - 19:30

SÁBADO 14

ADSL FC
134 e/ 81 y 82 - Altos de San Lorenzo - 15:00 hs

Corsos Gorina
133 y 485 - Gorina - 18:00 hs

Ofa para la Comunidad
419 e/ 5 y 6 - Villa Elisa - 19:00 hs

Carnaval de Barranquilla “Quien lo vive es quien lo goza”
Avenida 1 N° 690 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval de la Familia "El Rincón"
443 bis esquina 138 - El Rincón - 19:00 hs

Carnaval de Todos 26
466 esquina 5 - City Bell (Los Porteños/Savoia) - 20:00 hs

La Escuelita 
524 y 140 - San Carlos - 20:00 hs

DOMINGO 15

Carnaval El Predio
91 e/ 6 y 7 - Altos de San Lorenzo - 15:00 hs

Carnaval Bicicletero
40 esquina 117 - Casco urbano - 17:00 hs

Corsos Gorina
133 y 485 - Gorina - 18:00 hs

La Plata Sport X Casa Unclan
5 e/ 62 y 63 - Casco urbano - 18:00 hs

Carnaval 17 y 53
17 y 53 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval Barrio Nuevo
186 e/ 517 y 518 - Romero - 19:00 hs

Carnaval Popular Olmense
200 e/ 39 y 40 - Olmos - 19:00 hs

LUNES 16

El Carnaval de la Familia
171 y 522 - Romero - 12:00 hs

Desfile de Carnaval
17 y 71 - Meridiano V - 16:00 hs

Carnaval en Club
35 N° 1170 e/ 18 y 19 - Casco urbano - 17:00 hs

Carnaval 17 y 53
17 y 53 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval de La Hermosura
Colectora de Ruta 11 e/ 641 y 642 - Arana - 19:00 hs

Carnavales Abasto 2026 
522 y 211 hasta 523 y 211 - Abasto  - 19:00 hs

MARTES 17

Desfile de Carnaval
17 y 71 - Meridiano V - 16:00 hs

Carnaval de la Familia "El Rincón"
443 bis esquina 138 - El Rincón - 19:00 hs

