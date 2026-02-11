Barrio por barrio, los 23 festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves

11 de Febrero de 2026 | 13:20

A partir de este jueves y hasta el martes, La Plata se pone en modo Carnaval con las celebraciones previstas en distintos barrios platenses. Las jornadas contarán con comparsas, murgas, desfiles, música en vivo y actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Entre las distintas propuestas, los vecinos podrán disfrutar del ya histórico festejo en el barrio Meridiano V, uno de los carnavales más tradicionales y representativos de nuestra ciudad. Además, habrá alternativas en localidades de la zona norte, sur y oeste del Partido.

Según se informó, hubo más de 70 carnavales anotados en el Registro de Carnavales Barriales y se espera que los festejos convoquen a cerca de 35 mil personas, consolidando estas propuestas como espacios de encuentro, expresión cultural y participación comunitaria.

Cabe destacar que estas actividades son iniciativas autogestionadas por organizaciones sociales y culturales, colectivos barriales y vecinos de cada barrio, que año a año sostienen esta tradición con identidad local.

Día por día, el festejo de Carnaval en los barrios

Este es el cronograma de los festejos de carnaval en los barrios de La Plata:

JUEVES 12

La Comparsa Juventud Unida La Usina

32 e/ 131 y 137 - San Carlos - - 19:30

SÁBADO 14

ADSL FC

134 e/ 81 y 82 - Altos de San Lorenzo - 15:00 hs

Corsos Gorina

133 y 485 - Gorina - 18:00 hs

Ofa para la Comunidad

419 e/ 5 y 6 - Villa Elisa - 19:00 hs

Carnaval de Barranquilla “Quien lo vive es quien lo goza”

Avenida 1 N° 690 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval de la Familia "El Rincón"

443 bis esquina 138 - El Rincón - 19:00 hs

Carnaval de Todos 26

466 esquina 5 - City Bell (Los Porteños/Savoia) - 20:00 hs

La Escuelita

524 y 140 - San Carlos - 20:00 hs

DOMINGO 15

Carnaval El Predio

91 e/ 6 y 7 - Altos de San Lorenzo - 15:00 hs

Carnaval Bicicletero

40 esquina 117 - Casco urbano - 17:00 hs

Corsos Gorina

133 y 485 - Gorina - 18:00 hs

La Plata Sport X Casa Unclan

5 e/ 62 y 63 - Casco urbano - 18:00 hs

Carnaval 17 y 53

17 y 53 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval Barrio Nuevo

186 e/ 517 y 518 - Romero - 19:00 hs

Carnaval Popular Olmense

200 e/ 39 y 40 - Olmos - 19:00 hs

LUNES 16

El Carnaval de la Familia

171 y 522 - Romero - 12:00 hs

Desfile de Carnaval

17 y 71 - Meridiano V - 16:00 hs

Carnaval en Club

35 N° 1170 e/ 18 y 19 - Casco urbano - 17:00 hs

Carnaval 17 y 53

17 y 53 - Casco urbano - 19:00 hs

Carnaval de La Hermosura

Colectora de Ruta 11 e/ 641 y 642 - Arana - 19:00 hs

Carnavales Abasto 2026

522 y 211 hasta 523 y 211 - Abasto - 19:00 hs

MARTES 17

Desfile de Carnaval

17 y 71 - Meridiano V - 16:00 hs

Carnaval de la Familia "El Rincón"

443 bis esquina 138 - El Rincón - 19:00 hs