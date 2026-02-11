Denuncian poca presión y un derroche de agua que lleva casi seis meses en Gonnet

La paciencia de los frentistas de Gonnet llega a su límite tras una pérdida de agua que data desde agosto del año pasado. Los vecinos de la calle 27 entre 484 y 485, denunciaron una falta de presión de agua en sus viviendas, producto de una importante rotura en la red pública que afecta a la mitad de la cuadra. La situación, lejos de ser nueva, se transformó en un problema crónico que aún no fue resuelto.

Según el registro de los propios vecinos, los primeros inconvenientes surgieron en agosto de 2025. Desde aquel mes, el agua comenzó a brotar desde la verede, lo que generó un derroche constante de una infinidad de litros. A pesar de los reiterados llamados a las líneas de asistencia, ninguna cuadrilla se acercó al lugar para efectuar las reparaciones necesarias.