Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

A los 48 años murió James Van Der Beek, protagonista de "Dawson's Creek"

El actor falleció tras una larga batalla contra el cáncer

A los 48 años murió James Van Der Beek, protagonista de "Dawson's Creek"
11 de Febrero de 2026 | 16:45

Escuchar esta nota

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de James Van Der Beek, el actor que dio vida al icónico Dawson Leery en la serie “Dawson’s Creek”. Su fallecimiento se produjo en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

La noticia, que comenzó a circular en la prensa internacional, fue ratificada poco después por su círculo íntimo a través de un comunicado oficial: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, expresaron sus familiares en el texto difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, pidieron “privacidad y tranquilidad” para transitar este duelo, describiéndolo no solo como un talento de la pantalla, sino como un “esposo, padre, hijo, hermano y amigo querido”.

Aunque las causas exactas del fallecimiento no han sido comunicadas de forma oficial por las autoridades, era de público conocimiento que el actor atravesaba un complejo cuadro de salud. En 2024, el propio Van Der Beek había compartido con sus seguidores su diagnóstico de cáncer colorrectal agresivo, enfermedad contra la que luchó durante el último año.

 

La carrera de James Van Der Beek 

El actor saltó a la fama mundial a finales de la década del 90, convirtiéndose en la cara de una nueva forma de contar las historias adolescentes. Su interpretación del reflexivo y sensible Dawson marcó un antes y un después en la televisión, dejando escenas que se transformaron en parte de la cultura popular.

LE PUEDE INTERESAR

Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”

LE PUEDE INTERESAR

El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”

Además de su paso por la serie que lo consagró, James tuvo una prolífica carrera en cine y televisión, participando en proyectos como “Varsity Blues” y la comedia “Don’t Trust the B---- in Apartment 23”, donde demostró su versatilidad para reírse de su propia imagen de ídolo juvenil.

El actor estaba casado con Kimberly Van Der Beek y son padres de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina
Últimas noticias de Espectáculos

Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”

El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”

Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
La Ciudad
"Nunca estuvimos solos": Benja, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta
Barrio por barrio, los festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo
VIDEO. Taxistas de La Plata presionan por un aumento y advierten por el atraso de tarifas
VIDEO. En La Plata movilizaron hacia el Congreso contra la reforma laboral
Policiales
Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres
Intentó matar a su novio a puñaladas en Ensenada y cayó tras un mes de investigación
Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos
Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno
Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
Información General
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Deportes
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Cetré entrena con Estudiantes pensando en el clásico, pero Boca no se baja: ¿se lo lleva a préstamo?
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno
Hinchas de Estudiantes le pidieron camisetas al arquero de Riestra: "Igual te vamos a putear"
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla