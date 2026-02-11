El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de James Van Der Beek, el actor que dio vida al icónico Dawson Leery en la serie “Dawson’s Creek”. Su fallecimiento se produjo en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

La noticia, que comenzó a circular en la prensa internacional, fue ratificada poco después por su círculo íntimo a través de un comunicado oficial: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, expresaron sus familiares en el texto difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, pidieron “privacidad y tranquilidad” para transitar este duelo, describiéndolo no solo como un talento de la pantalla, sino como un “esposo, padre, hijo, hermano y amigo querido”.

Aunque las causas exactas del fallecimiento no han sido comunicadas de forma oficial por las autoridades, era de público conocimiento que el actor atravesaba un complejo cuadro de salud. En 2024, el propio Van Der Beek había compartido con sus seguidores su diagnóstico de cáncer colorrectal agresivo, enfermedad contra la que luchó durante el último año.

La carrera de James Van Der Beek

El actor saltó a la fama mundial a finales de la década del 90, convirtiéndose en la cara de una nueva forma de contar las historias adolescentes. Su interpretación del reflexivo y sensible Dawson marcó un antes y un después en la televisión, dejando escenas que se transformaron en parte de la cultura popular.

Además de su paso por la serie que lo consagró, James tuvo una prolífica carrera en cine y televisión, participando en proyectos como “Varsity Blues” y la comedia “Don’t Trust the B---- in Apartment 23”, donde demostró su versatilidad para reírse de su propia imagen de ídolo juvenil.

El actor estaba casado con Kimberly Van Der Beek y son padres de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.