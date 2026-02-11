Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Salvaje asalto a la madre de Sergio Lapegüe: así destrozaron la casa de la mujer de 90 años

11 de Febrero de 2026 | 20:35

Escuchar esta nota

Un episodio de extrema crueldad sacudió ayer a la familia del periodista Sergio Lapegüe. Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de su madre, una mujer de 90 años que padece Alzheimer, y provocó graves destrozos en todas las habitaciones. El propio conductor difundió las imágenes del estado en que quedó la propiedad para visibilizar la vulnerabilidad de los adultos mayores ante la inseguridad.

El periodista utilizó sus redes sociales para dar a conocer el hecho a través de un video. En el registro se observó el desorden absoluto: muebles rotos, cajones volcados en el suelo y pertenencias personales esparcidas por toda la casa. Los atacantes aprovecharon la fragilidad de la mujer para actuar con total impunidad. "Es una mezcla de dolor, de bronca y de impotencia", expresó Lapegüe ante la cámara.

Afortunadamente, la madre del periodista no sufrió heridas físicas de gravedad, aunque el impacto emocional fue profundo. Debido a su enfermedad, la mujer no logró comprender la magnitud de lo ocurrido en el momento del robo. El conductor de TN explicó que su madre reside en esa vivienda con asistencia permanente, pero los delincuentes vulneraron todas las medidas de seguridad para concretar el asalto.

La policía local inició las tareas de peritaje en la vivienda para intentar identificar a los responsables. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona con el fin de determinar la ruta de escape de los sospechosos. Hasta el momento no hubo detenidos por el caso, aunque se sospecha que los delincuentes realizaron una inteligencia previa sobre el domicilio.

El hecho generó una ola de solidaridad por parte de colegas y seguidores del periodista. La noticia reavivó el debate sobre la falta de protección para los ancianos y la violencia desmedida que caracteriza a los robos domiciliarios en los últimos tiempos. Lapegüe agradeció los mensajes de apoyo y pidió a las autoridades medidas concretas para frenar la ola delictiva que afecta a los barrios bonaerenses.

