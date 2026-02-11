Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Deportes |ENFOQUE

Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Todavía está fresco el de las semifinales del Clausura, por eso arranca con una previa apaciguada y con un torneo que recién se inicia. Le falta, todavía

Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Manuel Panaro y Ezequiel Piovi serán titulares el domingo en el Bosque por la quinta fecha

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

11 de Febrero de 2026 | 03:27
Edición impresa

Gimnasia y Estudiantes se preparan para jugar una nueva edición del clásico platense. Todavía está fresco lo sucedido hace dos meses en el mismo escenario, en lo que fueron las semifinales de torneo Clausura. Se llamó “El clásico del siglo”, por eso todo lo que venga en adelante tendrá menos cartel.

Claro que un clásico es un clásico y que la Ciudad se paralizará. Pero pasó tan poco tiempo entre un partido y otro que costará encontrar otro en lo inmediato que haga subir tanto la temperatura. Por lo menos hasta la hora del pitazo inicial habrá calma, cautela y normalidad.

No asoma un partido que pueda cambiar el rumbo de ninguno. Gimnasia tiene más necesidades porque perdió los últimos dos y es local, pero no lo afectará tanto si no consigue los tres puntos. Una derrota castigaría más a la imagen del entrenador que otra cosa. El camino deportivo-institucional ya se construyó y a juzgar por lo visto en las primera cuatro fechas está mejor que el de otros años.

Lo mismo sucede con Estudiantes. Salvo una catastrófica actuación, ni una derrota le hará bajar el nivel de popularidad a Eduardo Domínguez, que ya logró pasar la prueba del amor incondicional con el clásico que ganó su equipo como visitante (primera vez en el Bosque) y título cinco días después en Santiago del Estero.

“¿Quién llega mejor? No importa si ellos perdieron y nosotros ganamos, somos los últimos campeones y vamos a tratar de ganar nuevamente”, dijo sin esconder nada y de alguna manera saltó una valla que suele ponerse el club a la hora de hablar de este tipo de partidos en la previa.

También elogió al rival y dijo que ya se conocen. Que Fernando Zaniratto le dio otra impronta y que la llegada de Nacho Fernández e Ignacio Miramón aporta jerarquía y juego a la mitad de cancha. “No me imagino que se defienda como lo hizo Riestra, vamos a tener más espacios para jugar, hay que ver si lo sabemos aprovechar”.

LE PUEDE INTERESAR

Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense

LE PUEDE INTERESAR

Renzo Giampaoli busca su revancha personal

El DT del Lobo fue por esa misma sintonía. Habló de la necesidad de ganar, como siempre, pero sin dramatizar y ponerse presiones extras. “No es una presión extra que venga el clásico, todos los partidos son una presión. Obvio que es un partido diferente y lo quiero ganar”.

Para colmo el torneo recién se inicia y los puntos no son tan determinantes como podría suceder más adelante. El Pincha hizo un colchón y está perfilado entre los primeros de la zona A, apenas dos puntos por debajo de Vélez que es el único puntero. Algo parecido le sucede al Lobo, que si bien ganó la misma cantidad de partidos de los que perdió, tiene seis puntos que lo posicionan entre los equipos que, por ahora, se clasifican a playoffs.

Se trata de un clásico que en igualdad de importancia remite al del torneo Transición 2014 cuando dos equipos que no eran protagonistas se enfrentaron en el estadio Único a los pocos días de la serie que paralizó la Ciudad: los cruces por la Sudamericana. Igualaron 0-0 con formaciones no muy convencionales. Importó ese partido, pero al lado de los anteriores citados fue un trámite.

Desde lo futbolístico en Gimnasia se busca recuperar el fuego sagrado de las primeras fechas, principalmente la primera cuando le ganó merecidamente a Racing. Regresará Manuel Panaro para reforzar la zona extrema y la duda de los hinchas es Miramón o Augusto Max. Todo indica que el exBoca seguirá como titular.

En Estudiantes Gabriel Neves o Mikel Amondarain reemplazará a José Sosa mientras que la gran duda está centrada en qué decisión tomará Domínguez respecto al marcador central: vuelve Santiago Núñez o sigue Tomás Palacios como titular.

Se viene un clásico tranquilo y que recién irá tomando color conforme pasen los días. Lo que está claro es que no desvela como el último que se jugó hace dos meses.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Deportes

Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense

Renzo Giampaoli busca su revancha personal

Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico

Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
La Ciudad
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Cartonazo quedó vacante y crece el pozo: $5 millones
Reclaman por el mal estado de otro edificio
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Política y Economía
Inflación de 2,9%: sigue con el pie en el acelerador
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”
Más procesados por el caso de los seguros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla