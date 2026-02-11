Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Gimnasia y Estudiantes se preparan para jugar una nueva edición del clásico platense. Todavía está fresco lo sucedido hace dos meses en el mismo escenario, en lo que fueron las semifinales de torneo Clausura. Se llamó “El clásico del siglo”, por eso todo lo que venga en adelante tendrá menos cartel.

Claro que un clásico es un clásico y que la Ciudad se paralizará. Pero pasó tan poco tiempo entre un partido y otro que costará encontrar otro en lo inmediato que haga subir tanto la temperatura. Por lo menos hasta la hora del pitazo inicial habrá calma, cautela y normalidad.

No asoma un partido que pueda cambiar el rumbo de ninguno. Gimnasia tiene más necesidades porque perdió los últimos dos y es local, pero no lo afectará tanto si no consigue los tres puntos. Una derrota castigaría más a la imagen del entrenador que otra cosa. El camino deportivo-institucional ya se construyó y a juzgar por lo visto en las primera cuatro fechas está mejor que el de otros años.

Lo mismo sucede con Estudiantes. Salvo una catastrófica actuación, ni una derrota le hará bajar el nivel de popularidad a Eduardo Domínguez, que ya logró pasar la prueba del amor incondicional con el clásico que ganó su equipo como visitante (primera vez en el Bosque) y título cinco días después en Santiago del Estero.

“¿Quién llega mejor? No importa si ellos perdieron y nosotros ganamos, somos los últimos campeones y vamos a tratar de ganar nuevamente”, dijo sin esconder nada y de alguna manera saltó una valla que suele ponerse el club a la hora de hablar de este tipo de partidos en la previa.

También elogió al rival y dijo que ya se conocen. Que Fernando Zaniratto le dio otra impronta y que la llegada de Nacho Fernández e Ignacio Miramón aporta jerarquía y juego a la mitad de cancha. “No me imagino que se defienda como lo hizo Riestra, vamos a tener más espacios para jugar, hay que ver si lo sabemos aprovechar”.

El DT del Lobo fue por esa misma sintonía. Habló de la necesidad de ganar, como siempre, pero sin dramatizar y ponerse presiones extras. “No es una presión extra que venga el clásico, todos los partidos son una presión. Obvio que es un partido diferente y lo quiero ganar”.

Para colmo el torneo recién se inicia y los puntos no son tan determinantes como podría suceder más adelante. El Pincha hizo un colchón y está perfilado entre los primeros de la zona A, apenas dos puntos por debajo de Vélez que es el único puntero. Algo parecido le sucede al Lobo, que si bien ganó la misma cantidad de partidos de los que perdió, tiene seis puntos que lo posicionan entre los equipos que, por ahora, se clasifican a playoffs.

Se trata de un clásico que en igualdad de importancia remite al del torneo Transición 2014 cuando dos equipos que no eran protagonistas se enfrentaron en el estadio Único a los pocos días de la serie que paralizó la Ciudad: los cruces por la Sudamericana. Igualaron 0-0 con formaciones no muy convencionales. Importó ese partido, pero al lado de los anteriores citados fue un trámite.

Desde lo futbolístico en Gimnasia se busca recuperar el fuego sagrado de las primeras fechas, principalmente la primera cuando le ganó merecidamente a Racing. Regresará Manuel Panaro para reforzar la zona extrema y la duda de los hinchas es Miramón o Augusto Max. Todo indica que el exBoca seguirá como titular.

En Estudiantes Gabriel Neves o Mikel Amondarain reemplazará a José Sosa mientras que la gran duda está centrada en qué decisión tomará Domínguez respecto al marcador central: vuelve Santiago Núñez o sigue Tomás Palacios como titular.

Se viene un clásico tranquilo y que recién irá tomando color conforme pasen los días. Lo que está claro es que no desvela como el último que se jugó hace dos meses.