Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno

En las últimas horas, a través de un comunicado en las redes sociales, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Informática de la UNLP (CEFI), emitió un comunicado de seguridad ante el incremento de hechos delictivos en las inmediaciones de la unidad académica. Los episodios ocurrieron con mayor frecuencia en la curva de la calle 50, zona de tránsito habitual para cientos de alumnos y docentes.

Según el informe estudiantil, un grupo de personas protagonizó diversos asaltos contra la comunidad universitaria en los últimos días. El hecho más grave se registró en las últimas horas, cuando un estudiante sufrió una herida producida por un destornillador. El agresor utilizó dicha herramienta para amedrentar a la víctima y despojarla de su celular.

De esa forma, desde la conducción del centro de estudiantes alertaron sobre la peligrosidad de la zona. Si bien no confirmaron casos de robos con armas de fuego, solicitaron a los alumnos que extremen las medidas de precaución y cuidado al transitar por el sector. El comunicado subrayó la necesidad de evitar desplazamientos en solitario y mantener la atención en los alrededores.

La Facultad de Informática ya dio aviso a las autoridades competentes para solicitar un refuerzo de la seguridad en el predio del Bosque. Asimismo, instaron a todas las personas damnificadas a realizar la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional.