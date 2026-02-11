Cuándo se jugará el "partido del morbo": Estudiantes y Rosario se vuelven a cruzar

El cruce ya tiene fecha y, sobre todo, clima. Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano en el estadio 15 de Abril y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde lo espera Estudiantes de La Plata en lo que muchos ya bautizan como el “partido del morbo”.

La herida, para los canallas, todavía está fresca: en noviembre pasado, el Pincha eliminó al Canalla en octavos del Clausura 2025 y, en medio de ese contexto, sus jugadores le hicieron el pasillo al equipo rosarino por la consagración como “Campeón de Liga”, un gesto que dividió opiniones y recalentó una rivalidad que ahora suma otro capítulo.

El equipo de Jorge Almirón resolvió con autoridad su compromiso ante el conjunto cordobés del Federal A. A los seis minutos, Julián Fernández —extremo de 22 años, surgido en Vélez y a préstamo desde el New York City— abrió el marcador y encaminó la noche.

Antes del descanso, a los 40, Alejo Véliz amplió la diferencia para sellar el 2-0 definitivo. Ángel Di María fue titular y dejó la cancha en los minutos finales, reemplazado por Santiago Segovia, en un once que tuvo a Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Enzo Giménez; el propio Di María, Fernández y Véliz.

Formaciones de Rosario Central y Sportivo Belgrano

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Gianfranco Ferrero, Tomás Pennesi; Joaquín Bassani, Juan Caviglia, Santiago Churchi, Agustín Pastorelli; Alfio Lehmann y Emanuel Mercado. DT: Sergio Maza.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Cuándo jugará Estudiantes y Rosario Central por la Copa Argentina

Del otro lado ya espera Estudiantes, que viene de golear 4-0 a Ituzaingó en su debut copero y que carga con un 2025 cargado de títulos: campeón del Apertura y del Trofeo de Campeones.

Central, en tanto, fue el equipo argentino que más puntos sumó en la temporada y recibió la distinción como Campeón de la Liga 2025, logro que también le abrió la puerta a disputar la Supercopa Internacional justamente frente al Pincha.

Es decir, no será un solo choque: habrá doble enfrentamiento entre dos equipos que dominaron el año y que arrastran cuentas pendientes recientes.

Para el duelo por los 16avos de la Copa Argentina, es probable que el enfrentamiento se desarrolle post Mundial, ya que ambos clubes competirán en la Copa Libertadores y no tendrán espacio en la agenda para jugar antes.

Cuándo jugará Estudiantes y Rosario Central por la Supercopa Internacional

Si bien todavía no se sabe cuándo se jugará el partido por Copa Argentina, es probable que el encuentro de la Supercopa Argentina se programe para el segundo semestre.

Sin información oficial, todo dependerá de la progresión del Pincha y el Canalla en sus respectivas competencias a disputar este año.