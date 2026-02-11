Fotógrafo de La Plata detenido tras los incidentes en la marcha contra la reforma laboral

Nicolás Viñas, fotógrafo de La Plata, fue detenido esta tarde durante la cobertura de la reforma laboral frente al Congreso y los incidentes registrados entre manifestantes y la fuerza policial.

En ese contexto es que el fotógrafo freelance fue interceptado y detenido, mientras acompañaba desde su cámara el rechazo a la reforma. Según destacaron desde SiPreBo (Sindicato de Prensa Bonaerense), se trató de una “detención ilegal”.

“¡Exigimos la inmediata liberación del fotógrafo Nicolás Viñas! El compañero, afiliado al SiPreBo, fue detenido ilegalmente mientras registraba la represión fuera del Congreso Nacional. Repudiamos la represión y exigimos la liberación de todos los detenidos”, reclamaron en sus redes sociales.

Mientras continúa detenido, colegas se movilizan para pedir la inmediata liberación del fotógrafo platense que, indicaron fuentes cercanas, trabaja cada semana cubriendo los reclamos de los jubilados los miércoles frente al Congreso.