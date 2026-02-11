Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos

11 de Febrero de 2026 | 16:12

La investigación por el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta de Olivos derivó en una serie de allanamientos en el conurbano bonaerense y en dos cárceles de la provincia, entre ellas la Unidad 36 de Magdalena y la Unidad 26 de Olmos. El operativo permitió desarticular una banda dedicada a la extorsión que operaba desde el interior de los penales y fue encabezado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, bajo las directivas del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

El caso se inició tras la muerte del joven de 21 años, ocurrida el 16 de diciembre de 2025. En el lugar se secuestraron su teléfono celular y una carta manuscrita en la que hacía referencia a problemas económicos y a supuestos “policías corruptos” que lo extorsionaban. A partir de allí se realizaron peritajes caligráficos y un análisis forense del contenido del dispositivo, que resultaron claves para reconstruir las comunicaciones previas al hecho.

Las tareas investigativas incluyeron intervenciones telefónicas sobre distintas líneas e identificadores de equipos (IMEI), lo que permitió detectar que las llamadas intimidatorias provenían de internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena. Según la pesquisa, los reclusos actuaban en connivencia con cuatro mujeres que se encargaban de recibir y administrar el dinero obtenido de las víctimas.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización captaba a hombres a través de una aplicación de citas utilizando perfiles falsos de una supuesta menor de edad. Tras el intercambio de mensajes e imágenes íntimas, una mujer enviaba un audio haciéndose pasar por la madre de la joven y, posteriormente, los cabecillas simulaban ser policías para exigir transferencias de dinero bajo amenaza de iniciar una causa penal.

Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó siete allanamientos en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, además de los procedimientos en los pabellones 3 y 4 de la Unidad 36 de Magdalena y en la Unidad 26 de Olmos. En los operativos fueron detenidos tres hombres -dos alojados en Magdalena y uno en Olmos- y cuatro mujeres, todos mayores de edad.

Durante los procedimientos se secuestraron 24 teléfonos celulares, una tablet, una notebook, un revólver calibre .22 con municiones y una motocicleta con pedido de secuestro por robo, entre otros elementos de interés. Los acusados quedaron imputados por extorsión y averiguación de causales de muerte, mientras la Justicia continúa analizando el material incautado para determinar el alcance total de la maniobra, que ya tendría al menos otras nueve víctimas identificadas.

 

