IPS cuándo cobro febrero 2026: el cronograma de pago de haberes a los jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago de haberes de febrero 2026 a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. De esta forma el organismo anunció que el cronograma comenzará el día jueves 26 del corriente.
Este es el calendario completo:
- Jueves 26 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; y pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Viernes 27 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de marzo de 2026.
