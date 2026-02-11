Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Felicidad total: Benjamín Corrada Gualtieri, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta

11 de Febrero de 2026 | 15:16

Benjamín Corrada Gualtieri, el nene platense que a sus tres años enfrentó una leucemia linfoblástica aguda, recibió el alta médica después de varios meses de tratamiento y de una campaña solidaria que movilizó a toda la ciudad. Su historia, que comenzó cuando tenía apenas siete meses, estuvo marcada por internaciones, quimioterapia y la necesidad de un trasplante de médula ósea tras una recaída de la enfermedad.

Durante el proceso, su familia impulsó un pedido urgente para adquirir un localizador de venas, un equipo destinado a reducir el dolor de los niños oncológicos al momento de ser canalizados. La madre de Benja, Johanna Gualtieri, había contado que su hijo llegó a soportar hasta ocho intentos de punción en un mismo día, incluso desvaneciéndose por el sufrimiento que le provocaban los procedimientos.

La campaña solidaria no solo logró reunir el dinero necesario para comprar el aparato, sino que además permitió que el dispositivo quedara donado al Hospital de Niños de La Plata para que otros chicos en tratamiento pudieran beneficiarse. El objetivo, según había expresado la familia, era evitar que más pequeños atravesaran ese dolor innecesario.

Tras meses de lucha y acompañamiento médico, Benjamín finalmente recibió el alta, cerrando una etapa difícil en su corta vida. Tanto así que decenas de personas se reunieron en la puerta del Hospital de Niños esta tarde para compartir la felicidad y tocar juntos la campana para celebrar la noticia. 

Familia, amigos, vecinos y quienes siguieron su caso manifestaron su felicidad plena por la noticia más esperada. Benja, con una sonrisa de oreja a oreja y en brazos de su madre, se fue a su casa colmado de amor. Su madre, Johanna Gualtieri, compartió un mensaje en sus redes sociales en el día de ayer para anunciar “A un día del gran día. Y todavía cuesta creer que estemos acá”.

 

