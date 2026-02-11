Un joven quedó en terapia intensiva tras ser atacado con piedrazo en La Favela

Un joven de 26 años recibió un piedrazo en la cabeza mientras se encontraba en La Favela junto a una chica que conoció horas antes. Los atacantes serían amigos del ex.

El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en 18 y 531. El joven se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Rossi mientras se busca dar con los agresores.

Según confirmó el parte policial, la víctima ingresó en horas de la madrugada al Hospital Rossi y, tras ser asistido, dada la gravedad de las heridas quedó en cuidados intensivos. De tareas investigativas, se logró dar con un amigo del joven que estuvo con él minutos antes del ataque.

En su relato, el amigo de la víctima indicó que habían conocido a dos chicas en Plaza Alberti esa noche y una de ellas se fue con su amigo hasta La Favela “a dar unas vueltas”, llegando a 18 entre 529 y 530.

Horas más tarde, recibe un llamado del amigo, quién le pide que lo fuera a buscar “porque le habían dado un piedrazo”. Una vez allí, le contó que había frenado en un kiosco cuando dos hombres se le acercaron y le tiraron un piedrazo.

En el relato también se informó que los hombres se identificaron como amigos del ex novio. La piedra le impactó en la cabeza y provocó importantes lesiones.