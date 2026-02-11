Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”

Ya se debate la Reforma Laboral en el Senado y se espera una sesión maratónica
La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez atraviesa un clima tenso desde la polémica publicación de la actriz, donde califica irónicamente a su expareja como “el padre del año”, y su reciente mudanza a Turquía. Sin embargo, el actor prefiere bajar los decibeles frente a las cámaras y mantener un trato cordial.
La expareja se encuentra en una reciente comunicación por los preparativos del festejo de Magnolia, su hija en común, quien cumplió años el fin de semana. Tras el escándalo que se generó por la fiesta de la pequeña, las cámaras de Sálvese quien pueda fueron en busca de la palabra del actor. Con la elegancia que lo caracteriza, Vicuña fue tajante sobre el estado actual de la relación y el conflicto legal por el viaje de sus hijos: “Todo está en orden”, sentenció.
De hecho, fue más allá y calificó el diálogo que mantiene con su ex como “espectacular”: “Se mantiene lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalle, pero lo más importante, por supuesto, siempre, es el bienestar de los chicos. Y eso, estamos bien, está todo bien”.
Sobre las versiones que indican que su diálogo es únicamente entre abogados, dijo: “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”. Cuando el notero le consultó sobre sus hijos y su pronta escolarización en Turquía, el actor decidió poner un freno a la charla: “Yo feliz te hablo de mis películas, del teatro, de mi laburo, pero de los chicos, saquémoslo, por favor. Me da mucha impresión eso”.
“De nosotros, de los adultos, hablemos. Pero no te voy a hablar ni de escolarización ni de cosas que se hablan entre los padres. No puede ser un tema de un programa de televisión”, añadió. Por último, se mostró evasivo al hablar sobre el futuro de sus hijos: “Ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar a los chiquitos de lado”, concluyó.
