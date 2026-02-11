Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata

Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
11 de Febrero de 2026 | 14:28

Escuchar esta nota

Una exhaustiva investigación policial culminó con una serie de allanamientos que permitieron desbaratar a dos integrantes de una banda delictiva que operaba en la Región, el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. La pesquisa reveló un dato alarmante: los detenidos eran dos peligrosos delincuentes que impartían directivas desde sus lugares de detención en unidades penitenciarias de La Plata.

Según confirmaron fuentes del caso, los investigadores detectaron que estos dos internos mantuvieron el control de la actividad criminal extramuros gracias al uso de teléfonos celulares. A través de estos dispositivos, los reclusos seleccionaban los objetivos, coordinaban la logística de los asaltos y definían el reparto del botín con sus cómplices en libertad.

El operativo incluyó requisas en las celdas de los imputados y en diversos domicilios de Beccar y Esteban Echeverría vinculados a la banda. Durante los procedimientos, la policía incautó los celulares utilizados para las comunicaciones. En las viviendas, los resultados de los allanamientos fueron negativos.

Tras el desmantelamiento de la red, los dos presos sumaron nuevas imputaciones a sus expedientes y continúa con el accionar de los investigadores para analizar el material secuestrado y dar con el resto de los integrantes que continúa sin ser atrapados.  

El modus operandi de la Banda del Millón

La justicia determinó que la estructura criminal funcionaba con una división de tareas precisa: mientras los líderes diseñaban los golpes desde el encierro, el "brazo ejecutor" materializaba las entraderas y robos en comercios de la zona. Este caso reavivó la polémica sobre el control de las comunicaciones dentro de los penales bonaerenses y la capacidad de los detenidos para influir en la inseguridad ciudadana.

La llamada Banda del Millón, una temible organización criminal que golpeaba con saña y hasta torturaba a sus víctimas en asaltos a casas de la zona norte del Conurbano. Le adjudican dos asesinatos entre el 15 de agosto y el 30 de octubre pasados y tener marcados 171 objetivos en Vicente López, San Isidro y San Fernando.

El indignante episodio por el cual tomaron notoriedad fue el robo y brutal asesinato de una jubilada, de 81 años, en su casa de San Isidro. El cuerpo fue hallado por su sobrina, quien encontró a su tía atada de manos, tendida en el suelo, con golpes y en estado de descomposición.


María Susana Rodríguez Iturriaga, víctima de la Banda del Millón

La mujer encontró desorden en todo el domicilio, como así también aberturas violentadas, aunque la peor situación fue cuando se dirigió hasta la habitación de su tía y la encontró atada de manos tendida en el suelo. Se determinó que meses atrás la víctima había sido damnificada de un robo cometido también por esta organización criminal y que, en esa oportunidad, le habían sustraído alhajas y sumas de dinero. 

Por el hecho, hay cinco detenidos que integran la Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.


la ostentación de los integrantes de la banda en las redes

