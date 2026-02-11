Aparecieron las escuchas en el juicio de los "policías truchos" y se complica la situación de los acusados

El juicio oral contra la banda mixta de delincuentes y ex efectivos que cometió asaltos con uniformes apócrifos tuvo una jornada clave. Tras la polémica inicial por el supuesto extravío de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal IV logró reproducir las escuchas telefónicas que dieron origen a la investigación. Estos audios, finalmente incorporados al debate, expusieron la logística criminal y complicaron la estrategia de la defensa.

La incertidumbre sobre el paradero de los discos con las grabaciones se disipó en la última audiencia. Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Hernán Decastelli autorizaron la reproducción del material ante las partes que se llevará a cabo en la audiencia de mañana. De esta forma, la fiscalía recuperó una herramienta fundamental para sostener la acusación contra los implicados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita y robos agravados.

La incorporación de esta prueba documental modificó el clima en la sala de audiencias. Con la confirmación de las pruebas, la situación procesal de los policías y civiles detenidos se volvió más delicada. Los testimonios de las víctimas, sumados ahora a la evidencia tecnológica, consolidaron la hipótesis de una banda profesional que operó con total impunidad en la región.

En las próximas jornadas, el tribunal deberá analizar el resto de las evidencias y escuchar los alegatos de cierre. La aparición de las escuchas garantizó que uno de los elementos de cargo más importantes de la instrucción fiscal sea valorado.