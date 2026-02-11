Intentó matar a su novio a puñaladas en Ensenada y cayó tras un mes de investigación

Efectivos de la DDI La Plata capturaron a una joven, de 18 años, acusada de intentar asesinar a su pareja en medio de una violenta discusión. El arresto ocurrió en el marco de una causa por "homicidio en grado de tentativa", la cual tramitó ante la UFI N° 16 y el Juzgado de Garantías N° 5.

El hecho que originó la investigación tuvo lugar el pasado 13 de enero en una vivienda de la calle Santilli, en la localidad de Ensenada. Tras un llamado al 911 que alertó sobre una feroz confrontación familiar, el personal policial acudió al sitio. Allí, los uniformados hallaron a la víctima, de 19 años, sobre el suelo con diversas heridas de arma blanca en su cuerpo.

Según lograron reconstruir los investigadores, el joven mantuvo una acalorada disputa con su pareja. En un momento de la pelea, la mujer tomó un cuchillo y le asestó varias puñaladas. Debido a las lesiones, el personal de salud trasladó al herido de urgencia al Hospital Cestino, donde recibió atención médica que le salvó la vida.

Si bien la policía aprehendió a la imputada en el momento del ataque, la justicia le otorgó la libertad a las pocas horas. No obstante, el Ministerio Público Fiscal continuó con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y los resultados del Reconocimiento Médico Legal (RML). La contundencia de las evidencias motivó el pedido de detención formal de la sospechosa.

Con la orden judicial en mano, la DDI La Plata efectuó un registro domiciliario en una finca de la calle Guido Spano, entre Rodríguez y González. El resultado de la manda judicial fue positivo y los agentes procedieron a la detención de Gorosito. La joven quedó a disposición de la justicia y fue trasladada a la sede policial, donde esperó su declaración ante el fiscal de la causa.