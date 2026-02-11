Kicillof se movilizó al Congreso y aseguró que es "mentira" que la Reforma laboral beneficie a los trabajadores

Con fuertes contrapuntos, se debate la Reforma Laboral y se espera una sesión maratónica
Con fuertes contrapuntos, se debate la Reforma Laboral y se espera una sesión maratónica
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó hoy de la marcha en las inmediaciones del Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que se trataba en el recinto del Senado.
“Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, expresó.
Durante la movilización, Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro, supo la Agencia Noticias Argentinas.
“Es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones. Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz”, lanzó el ex ministro de Economía.
Para Kicillof, “si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.
“Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei”, sostuvo el gobernador.
Según el mandatario bonaerense, “los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional”.
“La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”, recordó.
Kicillof advirtió que “hay mucho engaño” en la discusión sobre la reforma laboral: “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen”.
“Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, vaticinó.
