Lo confirmó el PJ chaqueño en un comunicado oficial. En medio del debate por la reforma laboral, las fuerzas políticas se unieron para homenajear a la ex diputada chaqueña.
La ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió este miércoles, según confirmó el Partido Justicialista de la provincia.
En tanto, los bloques que conforman el Senado se unieron este miércoles en un minuto de silencio por el fallecimiento de la ex diputada chaqueña, Sandra Mendoza, en medio del debate por la reforma laboral.
La legisladora peronista Juliana Di Tullio fue quien le solicitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel interrumpir las exposiciones por 60 segundos y honrar a la ex esposa del senador Jorge Capitanich, lo que fue aceptado por todos los bloques.
“Ni bien se inició la sesión, tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste que es el fallecimiento de una compañera, una amiga y alguien que la provincia del Chaco quiere mucho, independientemente, de la pertenencia política”, expresó Di Tullio.
En la misma línea, remarcó que “es un día muy triste para el peronismo y se entristece mucho más por la partida de Sandra Mendoza”, y le envió el pésame a sus hijas Guillermina y Jorgelina.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien aseguró haber tenido el honor de conocer a Mendoza, aseguró que "merece el reconocimiento de todos" y le envió su pésame a la familia.
Por su parte, el Partido Justicialista de Chaco emitió un comunicado para informar la noticia y acompañar a sus familiares, “compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”: “Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco”
