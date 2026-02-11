Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo

Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
Luego de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC, quedó definido el nuevo valor del transporte público para el próximo mes. En virtud del esquema de actualización automática que rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la capital bonaerense, los pasajes de micro registraron un incremento del 4,9% que entrará en vigencia el primer día hábil de marzo.
El ajuste mensual del boleto se determinó mediante una fórmula fija: el nivel de inflación del Gran Buenos Aires, que en enero se ubicó en 2,9%, más un 2% adicional de carácter extra. Esta mecánica de actualización mensual buscó compensar el alza de los costos operativos y la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a subsidios.
Con la aplicación de este porcentaje, el cuadro tarifario para los usuarios quedó de la siguiente manera:
Es el esquema que utiliza la mayoría de los pasajeros que completaron el trámite de identidad en el sistema.
De 0 a 3 km: de $785,70 a $824,20
De 3 a 6 km: de $857,74 a $899,77
De 6 a 12 km: de $928,15 a $973,63
De 12 a 27 km: de $993,99 a $1.042,70
Más de 27 km: de $1.048,86 a $1.100,25
Para quienes utilicen plásticos sin nominar, el castigo tarifario se mantiene con montos significativamente más altos.
De 0 a 3 km: de $1.249,27 a $1.310,48
De 3 a 6 km: de $1.363,79 a $1.430,62
De 6 a 12 km: de $1.475,76 a $1.548,07
De 12 a 27 km: de $1.580,44 a $1.657,88
Más de 27 km: de $1.667,69 a $1.749,41
El beneficio destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones mantiene el descuento del 55%.
De 0 a 3 km: de $353,56 a $370,88
De 3 a 6 km: de $385,98 a $404,89
De 6 a 12 km: de $417,67 a $438,14
De 12 a 27 km: de $447,30 a $469,22
Más de 27 km: de $471,99 a $495,12
