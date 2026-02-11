Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres y analizan los resultados de la autopsia

La investigación por el fallecimiento de una niña de apenas un año en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" sumó ayer un capítulo determinante. La Justicia ordenó la detención inmediata de los progenitores de la menor, bajo la imputación de abandono de persona seguido de muerte. El caso, que se originó tras el ingreso de la pequeña al Hospital Gutiérrez en estado crítico, mantiene en vilo a la comunidad platense.

Los peritos médicos completaron la primera etapa de la necropsia durante las últimas horas. Según fuentes judiciales, el examen forense no resultó contundente respecto a la sospecha inicial de un ataque sexual sobre la víctima. Si bien los especialistas detectaron lesiones, la falta de evidencia física directa obligó a los investigadores a mantener la cautela sobre esa hipótesis específica.

La investigación por el fallecimiento de una niña de apenas un año en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" sumó ayer un capítulo determinante. La Justicia ordenó la detención inmediata de los progenitores de la menor, bajo la imputación de abandono de persona seguido de muerte. El caso, que se originó tras el ingreso de la pequeña al Hospital Gutiérrez en estado crítico, mantiene en vilo a la comunidad platense.

LEA TAMBIÉN Qué se sabe de la confusa muerte de una nena de un año en La Plata

Los peritos médicos completaron la primera etapa de la necropsia durante las últimas horas. Según fuentes judiciales, el examen forense no resultó contundente respecto a la sospecha inicial de un ataque sexual sobre la víctima. Si bien los especialistas detectaron lesiones, la falta de evidencia física directa obligó a los investigadores a mantener la cautela sobre esa hipótesis específica.

Ante la ausencia de resultados definitivos en la morgue, la fiscalía en turno solicitó una serie de informes técnicos adicionales. Estos estudios de laboratorio buscarán determinar si los indicios hallados en el cuerpo de la beba se transforman en pruebas de cargo contra los detenidos. Por el momento, la acusación se centró en la falta de cuidados esenciales y la desidia que derivó en el fallecimiento de la nena.