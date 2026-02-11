Incendio en Arturo Seguí arrasó con dos casas

Con fuertes contrapuntos, se debate la Reforma Laboral y se espera una sesión maratónica
Con fuertes contrapuntos, se debate la Reforma Laboral y se espera una sesión maratónica
Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios
Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres y analizan los resultados de la autopsia
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
El IPS confirmó cuándo pagará los haberes de febrero a los jubilados
Un joven quedó en terapia intensiva tras ser atacado con piedrazo en La Favela
Misterio tras el hallazgo de un cuerpo a metros de la Autopista: buscan identificarlo por sus tatuajes
Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos
VIDEO. Movilización en La Plata y caravana en la autopista contra la reforma laboral
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
Kicillof se movilizó al Congreso y aseguró que es "mentira" que la Reforma laboral beneficie a los trabajadores
Intentó matar a su novio a puñaladas en Ensenada y cayó tras un mes de investigación
"Nunca estuvimos solos": Benja, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta
Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Denuncian poca presión y un derroche de agua que lleva casi seis meses en Gonnet
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
Murió la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, ex mujer de Capitanich
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
Barrio por barrio, los festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un voraz incendio arrasó con dos viviendas en Arturo Seguí esta tarde. El hecho ocurrió pasadas las 15 hs en la intersección de 414 y 159 y las pérdidas materiales fueron totales.
Según pudo saber Diario EL DIA, un llamado alertó por un incendio y movilizó una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí. Mientras batallaban por combatir las llamas, debieron pedir ayuda.
Ante la magnitud del fuego, se sumaron a las tareas para combatir los focos ígneos una dotación del cuartel de bomberos de Villa Elisa y colaboró personal del Comando de Patrullas para ordenar la zona. Los trabajos se extendieron durante cerca de dos horas.
Dado que las dos viviendas eran de chapa y madera, el fuego arrasó y las pérdidas fueron totales. Si bien no se registraron heridos, sí se reportó la pérdida de ropa, electrodomésticos, muebles y elementos personales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí