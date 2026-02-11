Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Incendio en Arturo Seguí arrasó con dos casas

11 de Febrero de 2026 | 19:42

Un voraz incendio arrasó con dos viviendas en Arturo Seguí esta tarde. El hecho ocurrió pasadas las 15 hs en la intersección de 414 y 159 y las pérdidas materiales fueron totales.

Según pudo saber Diario EL DIA, un llamado alertó por un incendio y movilizó una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí. Mientras batallaban por combatir las llamas, debieron pedir ayuda. 

Ante la magnitud del fuego, se sumaron a las tareas para combatir los focos ígneos una dotación del cuartel de bomberos de Villa Elisa y colaboró personal del Comando de Patrullas para ordenar la zona. Los trabajos se extendieron durante cerca de dos horas. 

Dado que las dos viviendas eran de chapa y madera, el fuego arrasó y las pérdidas fueron totales. Si bien no se registraron heridos, sí se reportó la pérdida de ropa, electrodomésticos, muebles y elementos personales.

 

