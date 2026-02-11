Incendio en Arturo Seguí arrasó con dos casas

Un voraz incendio arrasó con dos viviendas en Arturo Seguí esta tarde. El hecho ocurrió pasadas las 15 hs en la intersección de 414 y 159 y las pérdidas materiales fueron totales.

Según pudo saber Diario EL DIA, un llamado alertó por un incendio y movilizó una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí. Mientras batallaban por combatir las llamas, debieron pedir ayuda.

Ante la magnitud del fuego, se sumaron a las tareas para combatir los focos ígneos una dotación del cuartel de bomberos de Villa Elisa y colaboró personal del Comando de Patrullas para ordenar la zona. Los trabajos se extendieron durante cerca de dos horas.

Dado que las dos viviendas eran de chapa y madera, el fuego arrasó y las pérdidas fueron totales. Si bien no se registraron heridos, sí se reportó la pérdida de ropa, electrodomésticos, muebles y elementos personales.