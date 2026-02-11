Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La canasta alimentaria en La Plata subió 3,6% de la mano de la naranja

Esteban Pérez Fernández

eperezfernandez@eldia.com

11 de Febrero de 2026 | 20:08

La canasta alimentaria platense registró en enero una suba del 3,6%, de acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por la Fundación FundPlata. El dato volvió a mostrar una dinámica dispar entre los distintos rubros, con fuerte protagonismo de los productos frescos y una particularidad que marcó la medición: en nuestra Ciudad la naranja aumentó más que el tomate, a diferencia de lo que ocurrió en la medición nacional del INDEC.

El estudio se realizó durante la cuarta semana de enero en 18 comercios con venta al público de carnicería, verdulería y almacén, distribuidos en 13 barrios del municipio local. La canasta relevada incluyó 26 productos representativos de los patrones de consumo habituales de los hogares platenses.

Según el informe, el rubro que mostró el mayor incremento mensual fue el de verdulería, con una suba promedio del 15,7%, muy por encima del nivel general. Dentro de ese grupo, la naranja encabezó los aumentos con un alza del 34,7%, seguida por la papa negra (30,6%), la zanahoria (24,9%), la manzana (18,6%) y el tomate, que registró un incremento del 14,7%.

Este último dato resulta clave para explicar la diferencia con el Índice de Precios al Consumidor. Mientras que el INDEC informó para enero un aumento del 92,6% en el precio del tomate en el orden nacional, en La Plata la suba fue considerablemente menor. 

Esta brecha se debió a la incidencia positiva del abastecimiento cercano del cordón frutihortícola local, que atraviesa plena temporada de cosecha del tomate y logra amortiguar los aumentos en los comercios barriales.

En contraste, otros productos frescos mostraron alzas significativas que presionaron el promedio general de la canasta. La lechuga criolla aumentó 5,9% y la polenta 5,6%, mientras que en el rubro almacén se observaron subas más moderadas en pan y derivados, como también en carnes.

La medición interanual volvió a reflejar la presión acumulada sobre los alimentos. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la canasta alimentaria platense mostró un incremento del 28,3%, con especial incidencia de los productos frescos y una dinámica que continúa condicionando el gasto cotidiano de los hogares.

Desde la entidad aclararon que la canasta local no es comparable de forma directa con la utilizada por el INDEC, debido a diferencias en la cantidad de productos y en la metodología. Sin embargo, el ejercicio permite observar tendencias. En ese sentido, el análisis comparativo con el Gran Buenos Aires indicó que, para un conjunto de 20 productos comunes, la canasta del GBA aumentó 5,1% en enero, frente al 3,6% registrado en La Plata, una diferencia que volvió a dejar en evidencia el peso del abastecimiento regional en la evolución de los precios.

 

