“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz

En plena temporada de temperaturas extremas, los vecinos de numerosos barrios de la Ciudad sobreviven sin una gota de agua en sus viviendas y comercios, lo que dificulta enormemente afrontar cada jornada del final de año con registros sostenidos por encima de los 30 grados. La ola de calor también se siente con intensidad en las zonas que sufrieron cortes de luz en la jornada de ayer, tanto en La Plata como en Berisso.

La situación fue tan desesperante, que la Municipalidad tuvo que auxiliar a la empresa ABSA para repartir más de 40 mil litros de agua a vecinos de San Carlos y Romero.

Desde temprano comenzaron los reclamos de los usuarios afectados por la falta de presión y escasez de agua, cuando el termómetro se acercaba a los 30 grados.

Jorge Ruiz Díaz -vecino de 35 y 149, en el barrio Malvinas-, describió que tienen una bomba de agua en 136 y 149 en la salita numero 42, la bomba no funciona a ninguna hora. “Estamos sin agua y en esta situación hace como dos meses y medio. En ningún horario sale. Ni siquiera un hilito”, describió el usuario afectado. De esta bomba depende mucha gente, cerca de 6 manzanas. Con el paso de los días, el presupuesto para comprar agua en bidones crece de manera desmesurada y hace tambalear los ingresos del grupo familiar.

En Tolosa y Ringuelet, vecinos y comerciantes hacen malabares para sobrevivir a la situación que genera la falta de servicio de agua. En 2 y 515 la boleta de ABSA llegó con 25 mil pesos, pero hace 1 semana que están sin agua. “Solo sube de 2 de la madrugada a 6 después desaparece. En 3 bis y 513 la imagen se replica y tampoco tienen una gota de agua en 9 y 516. En 120 y 527 el problema de la falta de agua lleva varios días. Un reconocido comercio gastronómico de la zona tuvo que salir a comprar un tanque cisterna para transportar agua y así abastecer los tanques del negocio. “Tenemos que hacer varios viajes por día. Ya que es mucha la demanda. Todos los vecinos tanto de la 120 cómo los de 527 están en la misma situación”, resumió el comerciante afectado.

En San Carlos y Los Hornos la situación también se tornó insoportable para los vecinos afectados por la falta de agua. Claudia, vecina de 70 y 152, afirmó que “los vecinos tratamos de ayudarnos. En mi caso, tengo que ir a una estación de servicio para conseguir un poco de agua para las cuestiones básicas”. Otra usuaria sostuvo que el problema lleva más de tres años y se agrava con el correr del tiempo. “Tengo que ir a la casa de distintos familiares para conseguir un poco de agua o bañarme”, dijo la mujer, cansada de batallar en cada verano con situaciones similares.

En San Carlos, en la zona de 47 y 140, el problema lleva más años: “hace seis años que tenemos serios problemas con el servicio. Somos gente mayor y nos cuesta acarrear el agua. A veces nos quedamos hasta tarde, en horas de la madrugada, para juntar un poco de agua en baldes”, contó una mujer que expuso su problema ante la Asamblea Vecinal del Agua, que integran vecinos de distintos barrios de la Región y piden que haya descuentos en las tarifas mensuales que cobra ABSA.

En el barrio Cementerio, Victoria Mainero, dijo que de su casa de 82 entre 132 y 133 ayer fue al parque San Martín para hablar con personal de ABSA. Le dijeron que tenía que ir a 66 entre 132 y 133, donde están las oficinas de la empresa, y allí le dijeron que debía esperar el paso de un camión cisterna que le iba a dar un poco de agua al barrio. “Nos organizamos los vecinos para que el que primero lo vea avise y vamos con los baldes a buscar un poco de agua”.

Según se informó ayer, ABSA y la Municipalidad distribuyeron agua en los barrios Gambier (50 y 139) y La Usina (147 y 530) de San Carlos y Las Rosas (159 y 515) y Santana (157 y 526) de Melchor Romero.

CORTES DE LUZ

Por otra parte, en Tolosa, desde 1 y 528 hasta 13 y 32 los usuarios reclamaron por un corte de luz que comenzó cerca de las 18. Una usuaria de 531 entre 11 y 12, dijo que tiene 81 años, paga cerca de 100.000 pesos y desde hace varios días tiene varios cortes de luz. “Ya no sé a quien quejarme. Estoy harta de que hagan arreglos que parecen parches”, dijo la mujer.

Por la tarde, se realizaron quejas por un apagón en 44 y 13, la zona de plaza Paso.

También hubo cortes de luz por la mañana en 13 y 481, 16 bis y 489, y en Berisso, en 122 y 10. En los dos primeros casos, Edelap dijo que fue “`por una salida de servicio zonal” y se normalizó en una hora.

Anoche, al cierre de esta edición, un amplio apagón dejó a oscuras a distintas zonas de la Ciudad. Algunas de la zonas afectadas fueron las siguientes: 138 y 65; 133 y 64; 137 y 62; 140 desde 60 a 66; 493 y 133; 1 y 528; 529 entre 26 y 27; de 13 a 29 y desde 525 a 532; 7 entre 529 y 530.

Ante ese panorama, desde la empresa Edelap informaron que “en el marco de la ola de calor que azota la región, se produjo una salida de servicio. Personal técnico se encuentra trabajando”.