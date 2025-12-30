Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Vecinos acorralados por un verano que no da tregua y sin servicios básicos

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz

Usuarios de distintos barrios renovaron sus reclamos ante los problemas recurrentes que tienen en sus viviendas y comercios. Dicen que acumulan reclamos ante ABSA y Edelap pero no tienen respuestas por su situación

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz

cargan agua con una cisterna en un local comercial de tolosa/ whatsapp

30 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

En plena temporada de temperaturas extremas, los vecinos de numerosos barrios de la Ciudad sobreviven sin una gota de agua en sus viviendas y comercios, lo que dificulta enormemente afrontar cada jornada del final de año con registros sostenidos por encima de los 30 grados. La ola de calor también se siente con intensidad en las zonas que sufrieron cortes de luz en la jornada de ayer, tanto en La Plata como en Berisso.

La situación fue tan desesperante, que la Municipalidad tuvo que auxiliar a la empresa ABSA para repartir más de 40 mil litros de agua a vecinos de San Carlos y Romero.

Desde temprano comenzaron los reclamos de los usuarios afectados por la falta de presión y escasez de agua, cuando el termómetro se acercaba a los 30 grados.

Jorge Ruiz Díaz -vecino de 35 y 149, en el barrio Malvinas-, describió que tienen una bomba de agua en 136 y 149 en la salita numero 42, la bomba no funciona a ninguna hora. “Estamos sin agua y en esta situación hace como dos meses y medio. En ningún horario sale. Ni siquiera un hilito”, describió el usuario afectado. De esta bomba depende mucha gente, cerca de 6 manzanas. Con el paso de los días, el presupuesto para comprar agua en bidones crece de manera desmesurada y hace tambalear los ingresos del grupo familiar.

En Tolosa y Ringuelet, vecinos y comerciantes hacen malabares para sobrevivir a la situación que genera la falta de servicio de agua. En 2 y 515 la boleta de ABSA llegó con 25 mil pesos, pero hace 1 semana que están sin agua. “Solo sube de 2 de la madrugada a 6 después desaparece. En 3 bis y 513 la imagen se replica y tampoco tienen una gota de agua en 9 y 516. En 120 y 527 el problema de la falta de agua lleva varios días. Un reconocido comercio gastronómico de la zona tuvo que salir a comprar un tanque cisterna para transportar agua y así abastecer los tanques del negocio. “Tenemos que hacer varios viajes por día. Ya que es mucha la demanda. Todos los vecinos tanto de la 120 cómo los de 527 están en la misma situación”, resumió el comerciante afectado.

En San Carlos y Los Hornos la situación también se tornó insoportable para los vecinos afectados por la falta de agua. Claudia, vecina de 70 y 152, afirmó que “los vecinos tratamos de ayudarnos. En mi caso, tengo que ir a una estación de servicio para conseguir un poco de agua para las cuestiones básicas”. Otra usuaria sostuvo que el problema lleva más de tres años y se agrava con el correr del tiempo. “Tengo que ir a la casa de distintos familiares para conseguir un poco de agua o bañarme”, dijo la mujer, cansada de batallar en cada verano con situaciones similares.

LE PUEDE INTERESAR

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

En San Carlos, en la zona de 47 y 140, el problema lleva más años: “hace seis años que tenemos serios problemas con el servicio. Somos gente mayor y nos cuesta acarrear el agua. A veces nos quedamos hasta tarde, en horas de la madrugada, para juntar un poco de agua en baldes”, contó una mujer que expuso su problema ante la Asamblea Vecinal del Agua, que integran vecinos de distintos barrios de la Región y piden que haya descuentos en las tarifas mensuales que cobra ABSA.

En el barrio Cementerio, Victoria Mainero, dijo que de su casa de 82 entre 132 y 133 ayer fue al parque San Martín para hablar con personal de ABSA. Le dijeron que tenía que ir a 66 entre 132 y 133, donde están las oficinas de la empresa, y allí le dijeron que debía esperar el paso de un camión cisterna que le iba a dar un poco de agua al barrio. “Nos organizamos los vecinos para que el que primero lo vea avise y vamos con los baldes a buscar un poco de agua”.

Según se informó ayer, ABSA y la Municipalidad distribuyeron agua en los barrios Gambier (50 y 139) y La Usina (147 y 530) de San Carlos y Las Rosas (159 y 515) y Santana (157 y 526) de Melchor Romero.

CORTES DE LUZ

Por otra parte, en Tolosa, desde 1 y 528 hasta 13 y 32 los usuarios reclamaron por un corte de luz que comenzó cerca de las 18. Una usuaria de 531 entre 11 y 12, dijo que tiene 81 años, paga cerca de 100.000 pesos y desde hace varios días tiene varios cortes de luz. “Ya no sé a quien quejarme. Estoy harta de que hagan arreglos que parecen parches”, dijo la mujer.

Por la tarde, se realizaron quejas por un apagón en 44 y 13, la zona de plaza Paso.

También hubo cortes de luz por la mañana en 13 y 481, 16 bis y 489, y en Berisso, en 122 y 10. En los dos primeros casos, Edelap dijo que fue “`por una salida de servicio zonal” y se normalizó en una hora.

Anoche, al cierre de esta edición, un amplio apagón dejó a oscuras a distintas zonas de la Ciudad. Algunas de la zonas afectadas fueron las siguientes: 138 y 65; 133 y 64; 137 y 62; 140 desde 60 a 66; 493 y 133; 1 y 528; 529 entre 26 y 27; de 13 a 29 y desde 525 a 532; 7 entre 529 y 530.

Ante ese panorama, desde la empresa Edelap informaron que “en el marco de la ola de calor que azota la región, se produjo una salida de servicio. Personal técnico se encuentra trabajando”.

Llamá al 412 0101 en caso de falta de agua y/o luz
Ante problemas con los servicios básicos, podés llamar al número indicado o comunicarte por el watshapp +5492214779896 y redes sociales a través de @eldialp.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de La Ciudad

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados

Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla