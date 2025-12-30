Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda

Después de un mes de incertidumbre porque los rumores le ganaban en ansiedad a los hinchas y el silencio parecía querer decir algo más, Boca confirmó a Claudio Úbeda como técnico del equipo para 2026.

A pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y ex jugador Marcelo Delgado aseguró que estaban “evaluando si sigue en el club” tras lo que fue la derrota ante la ´Academia´.

El entrenador y ex jugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido ante la Academia fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos.

Pero ayer todos los rumores quedaron de lado: el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina.

El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del Xeneize.

Desde aquel entonces, Úbeda dirigió ocho partidos a Boca de los cuales ganó seis y perdió tan solo dos. Además, logró clasificar al Xeneize a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Todos sus partidos

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de “Miguelo”, entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

El ex ayudante de campo asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo en la segunda parte del año. Boca fue líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

Todos los partidos que dirigió Claudio Úbeda:

Boca 1-2 Belgrano (Exequiel Zeballos)

Barracas Central 1-3 Boca (Miguel Merentiel, Milton Giménez x2)

Estudiantes 1-2 Boca (Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos)

Boca 2-0 River (Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel)

Boca 2-0 Tigre (Ayrton Costa, Edinson Cavani)

Boca 2-0 Talleres (Miguel Merentiel x2)

Boca 1-0 Argentinos (Ayrton Costa)

Boca 0-1 Racing.

La derrota ante Racing, con el cambio inesperado de Zeballos lo dejó en foco