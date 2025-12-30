Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Ya es oficial su continuidad

Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda

Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda

Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador de boca

30 de Diciembre de 2025 | 01:32
Edición impresa

Después de un mes de incertidumbre porque los rumores le ganaban en ansiedad a los hinchas y el silencio parecía querer decir algo más, Boca confirmó a Claudio Úbeda como técnico del equipo para 2026.

A pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y ex jugador Marcelo Delgado aseguró que estaban “evaluando si sigue en el club” tras lo que fue la derrota ante la ´Academia´.

El entrenador y ex jugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido ante la Academia fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos.

Pero ayer todos los rumores quedaron de lado: el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina.

El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del Xeneize.

LE PUEDE INTERESAR

Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Filipe Luis sigue en Flamengo

Desde aquel entonces, Úbeda dirigió ocho partidos a Boca de los cuales ganó seis y perdió tan solo dos. Además, logró clasificar al Xeneize a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Todos sus partidos

Claudio Úbeda fue confirmado como entrenador de Boca para la temporada 2026, en una decisión tomada por el presidente Juan Román Riquelme pese a la reciente eliminación en semifinales del Torneo Clausura.

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de “Miguelo”, entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

El ex ayudante de campo asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo en la segunda parte del año. Boca fue líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

Todos los partidos que dirigió Claudio Úbeda:

Boca 1-2 Belgrano (Exequiel Zeballos)

Barracas Central 1-3 Boca (Miguel Merentiel, Milton Giménez x2)

Estudiantes 1-2 Boca (Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos)

Boca 2-0 River (Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel)

Boca 2-0 Tigre (Ayrton Costa, Edinson Cavani)

Boca 2-0 Talleres (Miguel Merentiel x2)

Boca 1-0 Argentinos (Ayrton Costa)

Boca 0-1 Racing.

La derrota ante Racing, con el cambio inesperado de Zeballos lo dejó en foco

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez

Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
La Ciudad
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros
Política y Economía
Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras
“Dólares en el colchón”: polémica Caputo-bancos
Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
El PJ ¿también se dividirá en el Senado frente a la reforma laboral?
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla