La Ciudad |Dicen que una medida municipal pone en riesgo la tradición platense

Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

A horas del cierre del año, decenas de artistas se reunieron en la sede del COM, 20 y 50, para pedir la habilitación de las figuras

30 de Diciembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

Se aguarda que hoy la Municipalidad otorgue la habilitación definitiva para los muñecos que despedirán 2025. En ese contexto, artistas muñequeros y vecinos de distintos barrios de La Plata reclamaron ayer frente al Centro de Operaciones Municipal (COM) ante la falta de permisos para realizar los eventos dentro del casco urbano.

El reclamo colectivo surgió luego de la reunión realizada el 22 de diciembre pasado, en la que se les informó a los responsables de los muñecos sobre una restricción que, según aseguraron, no fue comunicada de manera formal ni se encuentra respaldada por ninguna ordenanza.

“Nos encontramos este año con una medida nueva impuesta por la Municipalidad que no aparece en ningún lado”, sostuvo Nicolás Benito Agnusdei, referente del grupo de calle 19 entre 64 y 65. Según explicó, la decisión de prohibir los muñecos dentro del casco urbano no figura en ninguna normativa escrita y ni siquiera fue detallada en el material entregado durante el encuentro con funcionarios. “Lo único que exigimos es la habilitación correspondiente para los muñecos que cumplen con todas las normas, como venimos haciendo hace años y sin ningún incidente”, afirmó.

Asimismo, según plantearon, tras la reunión comenzaron a labrarse actas contravencionales y a retirarse muñecos ya armados. “En algunos casos cayó la Policía, cargaron los muñecos en una camioneta y la ilusión de un montón de familias se desplomó”, relató Agnusdei, al tiempo que aseguró que hasta ayer no contaban con respuestas, ni inspecciones claras.

Por otra parte, uno de los puntos más cuestionados fue la propuesta de concentrar los muñecos en un “pasillo cultural” sobre la avenida Circunvalación. Para los artistas, esa idea “apaga la llama de identidad en los barrios”.

La protesta, que se desarrolló de manera pacífica fue realizada por distintos grupos: 19 y 64; 24 y 40; 38 y 149; 38 y 22; 66 y 20; 66 y 21; 19 y 43; 66 y 27; 64 y 15; 10 y 40; 17 y 38; 119 y 65 y 5 y 58. “Lo único que pedimos es que nos dejen seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro”, concluyeron en su pedido.

Multimedia

En la sede del COM, artistas muñequeros reclamaron respuestas que nunca llegaron / adrián sosa

