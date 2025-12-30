Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
El arranque de la temporada de verano mostró un fuerte movimiento turístico hacia Uruguay, con una marcada presencia de visitantes argentinos. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre ingresaron al país 102.229 personas, según datos oficiales, y cerca de la mitad fueron ciudadanos argentinos que, en su mayoría, cruzaron en auto por el paso fronterizo de Fray Bentos.
El incremento del flujo se tradujo en importantes demoras. En el cruce del puente internacional y en la Aduana, algunos conductores permanecieron detenidos hasta tres horas debido al colapso en la frontera.
La alta concentración de turistas también se reflejó en los destinos. En Punta del Este y sus alrededores, el tránsito se volvió lento en arterias clave, como el tramo que conecta La Barra con Manantiales, donde se formaron largas filas de vehículos. Restaurantes, bares y cafeterías mostraron una ocupación elevada, con locales completos y reservas agotadas por varios días.
Pese a las subas recientes de precios, muchos argentinos continúan eligiendo Uruguay para vacacionar. La mayor paridad cambiaria registrada el año pasado modificó la comparación de costos y alivió la percepción de gasto.
