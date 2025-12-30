“Dólares en el colchón”: polémica Caputo-bancos

El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, ratificó que aquellas personas que se adhieran al régimen de ganancias simplificado “pueden disponer inmediatamente” de los dólares depositados en el Banco Nación. A través de un osado mensaje en su cuenta de la red social X, puntualizó que “si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo acompañó su posteo con la publicación de otro usuario que decía: “Ahora que tenemos una ley de Inocencia Fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los compiance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más”. En la misma se puede ver que el titular de Economía había indicado que le gustaba ese comentario.

El reclamo de los bancos

Las cuatro asociaciones bancarias del país, mientras, enviaron una nota al Banco Central para pedir que se conforme una mesa de trabajo que aclare “criterios interpretativos” sobre la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal.

Las entidades bancarias señalan que la ley que aprobó el Congreso “introduce modificaciones sustantivas al régimen de la ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al Fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.

Con esta nota, las asociaciones bancarias oficializaron su oposición a empezar a recibir los “dólares del colchón”, tal como propone el Gobierno, sin tener una mayor cobertura legal para todas las regulaciones a las que están sujetos.

Mercados

Las acciones cayeron hasta 9% y el Merval cerró con balance negativo en el comienzo de la última semana del año, mientras que el riesgo país se ubicó en 571 puntos básicos, tras caer 1,60%,según la medición de JP Morgan.

El analista de Rava Bursátil Milo Farro señaló que “los activos financieros cerraron bajo presión por la volatilidad de los metales. En Argentina, el Merval retrocedió y Transener cayó ante los primeros trascendidos sobre su venta”.

En Nueva York, los ADRs operaron con mayoría de bajas. Las pérdidas fueron de Pampa Energía (-1,74%), Edenor (-1,68%) y Grupo Financiero Galicia (-1,20%). En los títulos públicos, el AL30 subió 0,09% y el AL35 ganó 0,31%.

El dólar oficial cerró ayer en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo se ubica por encima de los $1.530. El mayorista se ubicó en $1.457, con una suba de 0,5%.