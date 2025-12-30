“Dólares en el colchón”: polémica Caputo-bancos

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro reiteró que se puede disponer “inmediatamente” de los “verdes” depositados en el Banco Nación
El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, ratificó que aquellas personas que se adhieran al régimen de ganancias simplificado “pueden disponer inmediatamente” de los dólares depositados en el Banco Nación. A través de un osado mensaje en su cuenta de la red social X, puntualizó que “si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”.
“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, añadió el titular del Palacio de Hacienda.
Caputo acompañó su posteo con la publicación de otro usuario que decía: “Ahora que tenemos una ley de Inocencia Fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los compiance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más”. En la misma se puede ver que el titular de Economía había indicado que le gustaba ese comentario.
Las cuatro asociaciones bancarias del país, mientras, enviaron una nota al Banco Central para pedir que se conforme una mesa de trabajo que aclare “criterios interpretativos” sobre la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal.
Las entidades bancarias señalan que la ley que aprobó el Congreso “introduce modificaciones sustantivas al régimen de la ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al Fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.
Con esta nota, las asociaciones bancarias oficializaron su oposición a empezar a recibir los “dólares del colchón”, tal como propone el Gobierno, sin tener una mayor cobertura legal para todas las regulaciones a las que están sujetos.
LE PUEDE INTERESAR
Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Las acciones cayeron hasta 9% y el Merval cerró con balance negativo en el comienzo de la última semana del año, mientras que el riesgo país se ubicó en 571 puntos básicos, tras caer 1,60%,según la medición de JP Morgan.
El analista de Rava Bursátil Milo Farro señaló que “los activos financieros cerraron bajo presión por la volatilidad de los metales. En Argentina, el Merval retrocedió y Transener cayó ante los primeros trascendidos sobre su venta”.
En Nueva York, los ADRs operaron con mayoría de bajas. Las pérdidas fueron de Pampa Energía (-1,74%), Edenor (-1,68%) y Grupo Financiero Galicia (-1,20%). En los títulos públicos, el AL30 subió 0,09% y el AL35 ganó 0,31%.
El dólar oficial cerró ayer en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.
En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo se ubica por encima de los $1.530. El mayorista se ubicó en $1.457, con una suba de 0,5%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí