VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada

Un violento robo a mano armada quedó registrado en video este miércoles 31 de diciembre al mediodía en La Plata. El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre Avenida 44, entre 138 y 139, y fue protagonizado por dos delincuentes que se movilizaban en moto.

Las imágenes muestran el momento en el que uno de los asaltantes desciende del rodado e ingresa al local mientras su cómplice permanece afuera, listo para facilitar la huida. Dentro del comercio, el delincuente amenaza a la empleada con un arma de fuego y exige el dinero de la caja.

En cuestión de segundos, el asaltante se apodera de la recaudación y sale del local. Ambos delincuentes escaparon rápidamente en la motocicleta, aprovechando la circulación de la zona.

El video, que se viralizó en las últimas horas, refleja la violencia y la rapidez del accionar delictivo, y vuelve a poner el foco en la inseguridad en corredores comerciales de la ciudad.

Hasta el momento no se informó sobre detenidos, mientras la Policía analiza las imágenes para intentar identificar a los responsables.