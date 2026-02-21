Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |La obra, iniciada en 1882, sigue inconclusa pero ya redefine el skyline de Barcelona

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Diseñada por Antoni Gaudí, alcanzó los 172,5 metros tras la colocación de la cruz en la Torre de Jesucristo y de esa forma superó el récord histórico del templo de Ulm

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

LA CRUZ RECIÉN INSTALADA EN LA TORRE DE LA SAGRADA FAMILIA Y EL PROCESO PARA COLOCAR ESA PIEZA CLAVE / afp

21 de Febrero de 2026 | 01:23
Edición impresa

La Sagrada Familia alcanzó su altura máxima y selló un nuevo récord histórico. Con la colocación de la cruz que corona la Torre de Jesucristo, la basílica diseñada por Antoni Gaudí llegó a los 172,5 metros y se convirtió oficialmente en la iglesia más alta del mundo.

La pieza final —una cruz blanca de 17 metros de alto y 13,5 metros de ancho— fue elevada por una enorme grúa ante la mirada de cientos de turistas y vecinos que siguieron el operativo desde las calles del Eixample barcelonés. Operarios suspendidos con arneses guiaron el encastre definitivo en la cima de la torre central, la más elevada de las 18 torres previstas en el proyecto original.

“Era un día que estábamos esperando con expectación. Ha ido todo muy bien”, celebró el arquitecto director del templo, Jordi Faulí.

172,5 metros: el nuevo techo de las iglesias

Hasta ahora, el récord lo ostentaba la Ulmer Münster, en Alemania, cuya aguja alcanza los 161,53 metros. Su construcción comenzó en 1377 y se completó recién en 1890, tras más de cinco siglos de trabajos.

También figuran entre las más altas la Catedral de Colonia (157 metros) y, en la historia medieval, la Catedral de Lincoln, cuya aguja —hoy desaparecida— habría llegado a los 160 metros antes de colapsar en 1548.

La Sagrada Familia supera por 11 metros a la iglesia alemana y por más de 15 metros a la de Colonia, consolidando así un liderazgo que parecía reservado a las grandes catedrales góticas del norte de Europa.



Los templos que siguen a la Sagrada Familia y el caso de la Catedral de La Plata



¿Cuánto más alta que la Catedral de La Plata?

La Catedral de La Plata es uno de los grandes templos de América Latina. Las torres principales del templo alcanzan los 112 metros de altura. La diferencia con la Sagrada Familia es clara: el edificio catalán es 60,5 metros más alto.

Para dimensionarlo: esos 60 metros equivalen aproximadamente a un edificio moderno de entre 18 y 20 pisos. Es decir, si se colocara la torre platense junto a la de Gaudí, todavía faltaría la altura de casi un edificio completo para alcanzar la cruz barcelonesa.

Aun así, la Catedral de La Plata sigue siendo una de las más imponentes del continente.

El diseño completo de la Sagrada Familia prevé: 12 torres dedicadas a los apóstoles (entre 90 y 112 metros); 4 torres para los evangelistas (alrededor de 135 metros); 1 torre para la Virgen María (138 metros); y la torre central de Jesucristo, que ahora alcanza los 172,5 metros.

Gaudí imaginó el conjunto como una montaña espiritual que se eleva desde la ciudad hacia el cielo. No es casual que la altura final quede apenas por debajo de los 177 metros del cerro de Montjuïc: el arquitecto, profundamente religioso, sostenía que la obra humana no debía superar la creación divina.

El templo tiene 4 fachadas principales, aunque tres son las más emblemáticas: la Fachada del Nacimiento, la única que Gaudí vio prácticamente terminada; la Fachada de la Pasión, de líneas más austeras y dramáticas; la Fachada de la Gloria, aún en construcción, que será la entrada principal.

El interior del templo alcanza los 45 metros de altura en la nave central y se sostiene sobre columnas arborescentes que evocan un bosque de piedra. Gaudí utilizó complejos cálculos geométricos y modelos colgantes invertidos para definir las cargas estructurales, una técnica revolucionaria para fines del siglo XIX.

La primera piedra se colocó en 1882. Gaudí asumió la dirección en 1883 y dedicó los últimos 43 años de su vida casi exclusivamente al proyecto. Vivía en el propio taller de obra y murió en 1926, a los 73 años, tras ser atropellado por un tranvía.

Cuando falleció, apenas una torre estaba terminada.

La construcción sufrió un fuerte golpe durante la Guerra Civil Española (1936-1939), cuando fueron destruidos planos, maquetas y parte del taller. Muchos modelos debieron reconstruirse décadas después a partir de fotografías y fragmentos recuperados.

En las últimas décadas, el ritmo de obra se aceleró gracias al turismo. En 2024 se vendieron 4,8 millones de entradas, lo que la convierte en el monumento de pago más visitado de España. Esos ingresos financian prácticamente la totalidad del proyecto, ya que no depende de fondos públicos.

La pandemia de COVID-19 obligó a suspender trabajos y frustró el objetivo de terminar el templo en 2026, cuando se cumplirá el centenario de la muerte de Gaudí.

Hoy, la junta constructora evita fijar una fecha definitiva. “Se habla de un deseo de terminar en unos diez años, pero no es ningún compromiso”, explicó Faulí.

Un símbolo que sigue creciendo

La cruz colocada ayer lleva grabada en latín la frase: “Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus” (Solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo).

Aún quedan andamios por retirar y sectores por completar, especialmente la fachada de la Gloria, cuyo proyecto contempla una gran escalinata y una plaza que implicarían la demolición de edificios residenciales, un tema que genera debate con vecinos y el Ayuntamiento.

 


Multimedia

LA CRUZ RECIÉN INSTALADA EN LA TORRE DE LA SAGRADA FAMILIA Y EL PROCESO PARA COLOCAR ESA PIEZA CLAVE / afp

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

