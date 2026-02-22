Los números de este domingo del Cartonazo para jugar por $1.000.000

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Escuchar esta nota
El Cartonazo del diario EL DIA ya vuelve a jugarse por un pozo de $1.000.000 tras haber un ganador durante semana. Tal como se informó, el viernes se dio la entrega de la tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA, y además se publicaron los primeros números.
Es por eso que se renovaron las ilusiones y los platenses que consiguieron sus cartones empezaron a jugar.
Estos son los números para controlar que se publicaron este domingo 22 de febrero:
Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.
El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.
En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
A mediados de enero, Melissa Gamada, una lectora del casco urbano, se llevó $4 millones. Y en Febrero, $5 millones para Adán.
